“Cuando Dios me da esta oportunidad de volver a cantar frente a cámaras, de hacer otra vez lo que de joven daba por sentado y hacerlo como octogenario, es un placer doble. Antes no pensaba en que la vida se me iba a acabar y ahora entiendo que hacer música a esta edad es un postre que Dios me está dando”. Con estas sentidas palabras, el recordado guitarrista y cantante Lalo Rojas, de 82 años, mostró su emoción al ser parte del festival de música virtual Viva la Música.