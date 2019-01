“Aunque poco a poco se despertó el compromiso”, rememora el concertino, “porque todos estábamos muy felices porque los muchachos que salían de la escuela de artes musicales ya no tenían que ir a buscar chivos para ganarse algún dinero. No está mal tocar en chivos, pero no es para eso que estudiaron. La orquesta les dio la oportunidad de emplear su conocimiento”, agrega.