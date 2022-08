La ‘Chica de Ipanema’ cumple 60 años: así se inspiró la canción de bossa nova más famosa

Dos hombres tomaban whisky en un bar frecuentemente. Algunas veces mientras discutían sobre música, veían pasar frente al negocio a una jovencita muy hermosa. Tal vez iba de camino a la playa o a hacer alguna diligencia. La cuestión es que la belleza de aquella muchacha siempre les llamó su atención, tanto que se inspiraron en ella para crear una de las canciones más reconocidas de la historia musical: Chica de Ipanema o Garota de Ipanema (en portugués).

Fue hace exactamente 60 años que el compositor Vinicius de Moraes y el músico Tom Jobim fijaron sus miradas y sus talentos en aquella muchacha, a quien inicialmente no conocían. Después los unió una historia llena de altos y bajos a partir de aquella canción que hicieron en homenaje a su belleza.

Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, conocida como Helô Pinheiro, fue la joven que inspiró el tema 'Chica de Ipanema' (Facebook)

¿Cómo surgió la canción?

La historia cuenta que, a mediados de 1962, De Moraes y Jobim eran asiduos clientes del bar Veloso (que hoy, según BBC se llama Chica de Ipanema).

La mayoría de las veces que estos dos artistas departían en el bar veían pasar al frente a la ahora famosa chica; en aquellos tiempos era una jovencita común, vecina de Ipanema, un barrio de Rio de Janeiro.

Aquella muchacha tenía cerca de 17 años. Vivía con su madre y empezaba a trabajar como maestra de primaria. Al igual que los otros jóvenes del lugar, ella disfrutaba mucho de ir a la playa en su tiempo libre. El nombre de esta hermosa mujer es Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, quien ha sido conocida a través de los años como Helô Pinheiro.

“Yo pasaba y ellos me silbaban y me decían: ‘oye, bonita, ven aquí’, bromeaban conmigo. Yo era muy tímida pero me sentía halagada y hasta ponía una postura mejor”, reconoció Helô en una entrevista, contó la BBC.

“Era el paradigma del tipo carioca, una mujer dorada, mezcla de flor y sirena, llena de luz y de gracia pero cuya visión es también triste, pues lleva consigo, camino del mar, el sentimiento de lo que pasa, la belleza que no es nuestra; es un don de la vida en su lindo y melancólico fluir y refluir constante”, había escrito De Moraes sobre la mujer, según replicó ABC de España.

La inspiración le llegó al escritor y, aunque no estaba muy convencido de la letra del tema, el músico Jobim lo terminó de convencer al ponerle el sabor musical que hasta la actualidad lo convirtió en un himno del género bossa nova.

En agosto de 1962, los artistas interpretaron por primera vez Garota de Ipanema en un bar de Copacabana, en compañía del cantante y guitarrista João Gilberto, considerado como uno de los creadores del bossa nova.

La canción gustó mucho en Brasil pero en 1963 la versión que grabó la brasileña Astrud Gilberto en inglés, derribó las barreras y así fue como se internacionalizó el tema.

Musa sin saberlo

Hasta ese momento los rumores de que ella era la musa de la Garota de Ipanema habían llegado a los oídos de Helô; sin embargo, ella no se creía tal reconocimiento. La muchacha ya era algo más reconocida en Ipanema porque también modelaba para revistas; en ese ambiente fue donde escuchó el primer rumor de que era la chica de Ipanema.

El compositor Vinicius de Moraes y Helô Pinheiro formaron una buena amistad a partir de la canción 'Chica de Ipanema'. (Facebook)

“Un fotógrafo que había hecho unas fotos mías para la portada de una revista me dijo que estaba en el bar y Tom y Vinicius le contaron que habían hecho una canción para mi”, aseguró Pinheiro y cita la BBC.

Pasaron dos años más hasta que De Moraes confirmó en una entrevista con la revista brasileña Manchete que Helô fue la inspiración para el tema. A partir de ahí comenzó una amistad entre la joven y los artistas, misma que tuvo algunos inconvenientes.

Celos y fama

Cuando se dio a conocer que Helô era la famosa mujer que dio pie para que se escribiera la canción, la fama apareció en su vida.

En ese tiempo ,Pinheiro estaba en una relación sentimental y su novio sintió muchos celos de los autores de la canción, tanto que hasta estuvo a punto de enfrentarse a puñetazos con ellos. Una de las razones más fuertes es que el músico Jobim estaba profundamente enamorado de Helô y le había hecho varias propuestas de matrimonio.

“Estaba enamorado de mí, llegó a confundirme la cabeza, pero al final terminamos como amigos en un relación de afecto y reconocimiento”, relató la joven de acuerdo con la revista Semana.

Helô Pinheiro actualmente tiene 76 años, sigue en el medio del entretenimiento. Además es madre y abuela. (instagram)

Otro que mostró muchos celos y hasta enojo fue el padre de la muchacha, quien, según recordó ella misma en la entrevista para el medio colombiano, se molestaba mucho que ella llamara tanto la atención. “Yo me crié en un hogar muy severo y conservador; mi padre era militar y no le gustó nada que fuera el foco de la prensa de todo el mundo y objeto de las miradas de hombres maduros”, recordó.

El reconocimiento no fue del todo malo para ella ya que al ser identificada como la musa de la canción, comenzaron a llegarle contratos que a la postre la convirtieron en actriz de telenovelas y organizadora de concursos de belleza.

Además, la revista Playboy la buscó para que posara en una portada de la publicación en 1987, situación que repitió la modelo en el año 2003 a los 56 años, pero acompañada de su hija Ticiane, de 24.

Conflicto y actualidad

Pese a que con los años la relación de amistad de la mujer y los artistas fue por buen camino, en el 2001 los herederos de los músicos demandaron a Helô por usar el nombre Garota de Ipanema en una tienda de ropa. El conflicto se resolvió por la vía judicial con un acuerdo entre ambas partes.

Actualmente, Helô sigue activa en el medio del entretenimiento y es empresaria del sector de la moda. Tiene 76 años, es madre y abuela y pasa muy activa en sus cuentas de redes sociales, donde comparte detalles de su vida con sus seguidores.

La canción ha tenido versiones en muchos idiomas y también ha sido interpretada por artistas de variados géneros como Frank Sinatra, Amy Winehouse, Madonna y hasta Sepultura.

Letra

Chica de Ipanema se ha cantado en varios idiomas: además del portugués original, las versiones en español e inglés han sonado mucho.

En portugués

Olha que coisa mais linda

Mais cheia de graça

É ela menina

Que vem e que passa

Num doce balanço

Caminho do mar

Moça do corpo dourado

Do Sol de Ipanema

O seu balançado

É mais que um poema

É a coisa mais linda

Que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha

Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse

Que quando ela passa

O mundo, sorrindo

Se enche de graça

E fica mais lindo

Por causa do amor

En español

Mira qué cosa más linda, más llena de gracia

Es esa muchacha, que viene y que pasa

Con su balanceo, camino del mar

Niña de cuerpo dorado, del Sol de Ipanema

Con su balanceo, es todo un poema

La chica más linda que he visto pasar

Ay, ¿por qué estoy tan solo?

Ay, ¿por qué me siento triste?

Ay, la belleza que existe

Belleza que no es solo mía

Que ahora pasea solita

Oh, vida mía, se supieras que cuando tú pasas

El mundo entero se llena de gracia

Con tu balanceo, camino del mar