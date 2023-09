Karol G, Snoop Dog, Mago de Oz y los artistas que mencionan a Costa Rica en sus canciones

Los exóticos paisajes de Costa Rica y su gente han servido de inspiración a muchos artistas. Karol G, Snoop Dog, Mago de Oz, Gente de Zona y Marc Anthony, entre otros, han mencionado, de una u otra forma, al país en sus canciones.

De reguetón, de regional mexicano, baladas, rap, pop, electrónica... Los géneros de los temas son tan variados como sus letras. Unas son más nuevas o más famosas que las otras, pero lo cierto es que a lo largo de los años todas han visto la luz y se pueden escuchar en plataformas como Spotify y YouTube.

Myke Towers, Karol G y Ozuna cantan 'Caramelo', en el que mencionan a Costa Rica. (Captura)

Una de las más populares es la de La gozadera, de Gente de Zona y Marc Anthony, pues en la canción los artistas mencionan a varios países latinos y nuestro país no se queda de lado. La letra dice: “Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica”.

Lo mismo ocurre con las canciones Latinos, de Proyecto Uno, y América, de Los Tigres del Norte en el que se mencionan uno a uno los países de la región y, por supuesto, estamos dentro de la lista de naciones.

Dos de las canciones más recientes, en las que Costa Rica es nombrada dentro de la letra son de reguetón. Una de ellas es Caramelo, tema que Ozuna interpreta junto a Karol G y Myke Towers.

En esta canción, la colombiana y los puertorriqueños dicen: “Salió de Prada en un jet para Costa Rica”. El tema musical es del 2020 y forma parte del disco ENOC, de Ozuna.

El segundo tema del género urbano que recientemente habla del país en su letra es Delito, del reguetonero Jay Wheeler, una canción que el intérprete estrenó en el 2022.

“En Colombia te diría mamacita. En PR te diría que estás rica. Pura vida si estuviera en Costa Rica”, dice la pieza, que forma parte de la más reciente producción del puertorriqueño.

Costa Rica en el rap, el hip hop y más

En el 2010, Canserbero estrenó el álbum Vida y uno de los temas incluidos dentro de la producción es Americanos, en el que también rinde homenaje a los países de la región.

“Americanos son los nicaragüenses, los hondureños, los costarricenses y los dominicanos. Americanos son todos los que esta tierra la luchamos”, canta el rapero.

'La gozadera' es uno de los temas más conocidos en los que se menciona a Costa Rica. (Captura)

Otro rapero es Snoop Dog, quien unió su voz a la de Charlie Wilson para interpretar el tema Perfect. Esta canción forma parte del álbum R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece, del 2004.

“De L.A. a Chicago. Veo a mi bebé ir a donde quiera que yo vaya. Costa Rica, gracias. Si te tengo, gané la lotería”, detalla el tema.

El afamado grupo español Mago de Oz no pasa por alto el nombre de Costa Rica en una de sus más recientes producciones. Se trata del tema Tequila tanto por vivir, sexto tema del álbum Ira Dei, del 2019.

En la letra de este tema, la afamada banda canta: “Si el fin de los días te pilla por ahí. En México, en Colombia, en Costa Rica o en Pekín bebe tu tequila y escucha algo de rock”.

Cambiando radicalmente de género y pasando al hip-hop, en el 2008, T-Pain invitó a Lil Wayne a colaborar en su canción Can’t Believe It, que forma parte del disco Thr33 Ringz. Habla justamente de uno de los lugares que más enamora a los extranjeros: la playa.

“Te pongo en una casa en la playa, justo en la orilla de Costa Rica”, cuentan los estadounidenses.

Venus & River, de Capital Cities, es el cuarto tema de Solarize, segundo álbum de estudio de la banda. Esta pieza es un homenaje al actor River Phoenix, quien falleció en 1993.

El tema se refiere a Venus y el poder que tiene para cautivar a los hombres. En una de las estrofas, sale a relucir Costa Rica.

“¿No me conoces? El último defensor. Necesito un amante. No, no soy un enemigo. Salvemos el bosque, 800 acres. A Costa Rica, quiero llevarte”, expresa la letra.

En Wild’n Cuz I’m Young, el cantante y compositor estadounidense Kid Cudi profundiza en los estados de ánimo.

“Manos en alto, ve con el alma e intenta flotar por el cielo. Oculta tu dolor con un poco de mimosas. Costa Rica es el siguiente en la agenda“, afirma en el tema forma parte de la producción del 2010, Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager.

Tiquicia y una leyenda

Pasando a los clásicos, el legendario cantante de música country Johnny Cash recorrió en la canción I’ve Been Everywhere, de 1996, los lugares que había visitado.

“He estado en Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabika, Schefferville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield...”, explicó Cash en el tema.

Johnny Cash interpreta 'I’ve Been Everywhere', un tema de 1996. (MARK HILL)

Quizá estos no sean los únicos temas musicales que mencionen en sus letras a este pequeño, pero majestuoso país de paisajes naturales que encantan a nacionales y extranjeros: sin embargo, el repaso refleja que Costa Rica ha servido de inspiración para muchos y famosos cantantes.

¿Usted recuerda otras canciones en la que se hable de Costa Rica? ¿Cuáles son?