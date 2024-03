Karol G en Costa Rica: Maquillistas y estilistas instalan salones al aire libre en La Sabana para los fans

Laca, peines, escarcha, colas, prensas y hasta cabello falso color rosado son tan solo algunos de los accesorios para el cabello que Jocelyn Fallas agarró de su salón y empacó en un bolso con un propósito: ir a buscar clientes al Estadio Nacional este sábado 9 de marzo. Sus servicios están a la orden de los fanáticos que asisten al primer concierto de la gira Mañana será bonito de Karol G en Costa Rica.

A las 7 a. m., cuando la mañana ya se comenzaba a teñir de rosado y el día comenzaba a calentar, la vecina de Alajuelita instaló una silla de plástico y armó una mesa bajo la sombra de un árbol al lado sur del recinto de La Sabana.

Los conciertos que la Bichota dará en Costa Rica se han convertido en una oportunidad para que estilistas y maquillistas puedan hacer “su agosto” y generar ingresos.

Prensas, colas, accesorios forman parte de la variedad de productos que ofrecen las estilistas en La Sabana antes del primer concierto de Karol G en Costa Rica.

“Yo vi que muchas muchachas decían que iban a ir a peinar a gente fuera del estadio; entonces, yo dije: ‘Ah, si ellas van, yo también’”, comenta Fallas.

Sin embargo, Fallas no llegó sola, ya que su mamá y sus hijas la acompañaron. Mientras ella peinaba, su familia andaba promocionando su salón improvisado al aire libre alrededor del Estadio Nacional.

A la estilista poder peinar a diferentes fans de Karol G le genera mucha ilusión, no solo porque es algo que le gusta hacer, sino por la alegría de sus clientas al ver el resultado final.

“Esto es algo que me relaja, he tenido días estresados y como se me dio la oportunidad, me vine. Igual no lo pensé demasiado, solo agarré las cosas del salón, lo eché en el bolso y ya. Hoy me traje mi salón para acá”, detalla.

Gabriela Montiel, una de las fans que irán al concierto de Karol G, pagó ¢4.000 por su peinado en La Sabana.

Al lado de Fallas, bajo la sombra de otro árbol, las primas Jennifer Campos y Verónica Castro estaban acomodando sus implementos de trabajo. Ambas dedicarían este sábado 9 a peinar y maquillar a quienes requirieran sus servicios.

Las vecinas de Alajuelita tienen claro que el trabajo hay que buscarlo y, por ello, acomodaron las prensas, las colas y la escarcha en una mesa desarmable, mientras al lado colocaron un par de sillas.

“Yo siempre digo que la plata está en la calle y el que no quiere trabajar es porque no quiere. He visto que en otros países hacen lo mismo y a ellas les ha dejado mucha ganancia. La verdad es que esto es parte de generar ingresos”, dijo Campos.

Cabello falso en color rosado se exhibía en uno de los pequeños puestos instalados en La Sabana, impulsados por el concierto de la Bichota. (Lilly Arce)

Campos es estilista, mientras que Castro es manicurista, por lo cual ambas saben qué está en tendencia y qué les gusta a los seguidores de la cantante colombiana.

Los precios de los peinados rondan los ¢4.000; eso sí, si es muy elaborado, el valor puede aumentar.