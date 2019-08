Hoy es una era muy digital, donde todos son duetos, de música urbana semanalmente, y yo me siento superfeliz de poder hacer lo que se me antoja, de poder darme cuenta en cada uno de los shows que la gente está muy ávida de la música popular, del cantautor y sigue comprando taquilla. Estamos en un momento en donde el artista nuevo no puede hacer lo que quiere, pero la gente sigue teniendo la necesidad de escuchar todo tipo de música. En mi celular vas a encontrar desde música urbana hasta flamenco y por eso me siento en un momento bonito de poder llevar esa banderas del cantautor y sentirme respaldada por el público.