Julián María, Síntomas del Viaje y Half Tangerine presentan su nueva música en Prueba de Sonido

La música costarricense sigue dando muchos frutos. La producción de nuevas propuestas por parte de artistas nacionales hace que la oferta musical de nuestro país se mantenga variada en sonidos y fusiones, tal como lo mostramos esta semana en Prueba de Sonido.

El cantante Julián María, a quien recordamos por su paso como vocalista de la banda Magpie Jay, se estrenó como solista. El intérprete y también compositor expone sus sentimientos en la canción Al agua.

Julián María, Half Tangerine y Síntomas del viaje presentan su nueva música en Prueba de Sonido

El dúo Half Tangerine lanzó la segunda parte de su EP titulado 85. En esta entrega presentaron los temas Words Are Heavy, Jupiter y Best Part of You.

Por su parte, el rock de Síntomas del Viaje llega con el tema Efectos secundarios, pieza que es parte de su álbum Tiempo paradójico.

Recuerde que, semana a semana, puede seguir el programa Prueba de Sonido por nacion.com.

