Joaquín Yglesias, ahora tenor y bailarín, presentará su nuevo espectáculo navideño en el Melico Salazar

Una Navidad sin villancicos no es Navidad. ¿Pero unos villancicos bailables? Bueno, pues eso es lo que el público podrá disfrutar en el espectáculo navideño que el tenor –y ahora también bailarín– Joaquín Yglesias presentará en el Teatro Melico Salazar, en San José.

Después de muchos años de demostrar sus dotes vocales, el cantante se tiró a pista en el programa Dancing with the Stars y agarró volados para sumar coreografías a su tradicional concierto de temporada navideña. En Tiempo de Navidad - Time to Dance lo demostrará. Este espectáculo se presentará en dos funciones los días 19 y 20 de noviembre, confirmó el intérprete.

En su nuevo espectáculo, el tenor Joaquín Yglesias estará acompañado por las bailarinas Lucía Jiménez, Alhanna Morales y Yesennia Reyes. (Cortesía)

Joaquín Yglesias: Un tenor para muchos gustos

En los recitales, Yglesias hará un repaso por las canciones más hermosas de la época enriquecidas con coreografías a cargo de un elenco de bailarines profesionales.

Las reconocidas Lucía Jiménez, Yesennia Reyes y Alhanna Morales, quienes fueron parte del elenco de Dancing with the Stars, se suman al show. Además, habrá más de 25 artistas en escena acompañando al tenor, informó la producción.

“Estoy muy emocionado porque presentaré un espectáculo novedoso, combinaré las canciones de mi disco Tiempo de Navidad con coreografías y bailes acompañado por un maravilloso grupo de amigos bailarines de primer nivel, así como de nuestra orquesta EU Jazz Band”, mencionó Joaquín Yglesias en un comunicado de prensa.

Las entradas ya están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢17.500 (cuarto piso), ¢21.500 (tercer piso), ¢24.500 (segundo piso) y ¢28.500 (primer piso).