‘Jesucristo Superestrella’: ¿Cuáles personajes bíblicos harán Jorge Chicas, Ed Quesada y Mario Maissonave en el musical?

Desde siempre la figura de Jesús ha estado presente en la vida del músico Mario Maisonnave -voz icónica del rock costarricense. Lo nuevo es que este 2023, la espiritual figura vuelve a presentarse en su carrera de una manera inesperada: el teatro musical.

Maisonnave tiene la responsabilidad de representar en canciones y actuación a Jesús en Jesucristo Superstar, famoso musical que se estrenará en Costa Rica el jueves 2 de marzo en el teatro Melico Salazar. La afamada obra, original del británico Andrew Lloyd Webber, llegará a nuestro país bajo la producción de Luciérnaga Producciones y con la participación de más de 25 artistas en escena.

'Jesucristo Superstar' presentó al elenco que representará en Costa Rica al afamado musical. (Alonso Tenorio)

La mañana de este lunes 6 de febrero se presentó el proyecto y también a una parte del elenco que encarnará a los principales personajes de la historia. El montaje es una adaptación de la obra que se estrenó en 1971 en Broadway, pero tendrá tintes más contemporáneos, incluso, a los personajes no se les verá con túnicas ni sandalias, según explicó el director Adrián Castro.

“Nuestra propuesta nunca ha tenido como objetivo irrespetar religiones o creencias; nuestra puesta es dar un buen espectáculo con una obra que funciona y que tampoco irrespeta desde su concepto”, dijo Castro.

En la misma línea, Maisonnave comentó: “No olvidemos que Jesús fue un rebelde y eso fue lo que le dio tanta validez a su mensaje. En su época él no se alió con los fariseos o los religiosos; él se aliaba con la gente de la calle, con la gente real. En mi opinión eso es de lo que siempre se ha tratado el rock and roll”, dijo Maisonnave.

Para la versión costarricense habrá un total de 11 músicos que conformarán la banda, que será dirigida por el maestro Bernardo Quesada, así como un grupo de experimentados bailarines y cantantes que se suman a la producción junto a Valeria Merino y José Ventura como coreógrafos, Silvia Baltodano como productora ejecutiva y Valeria Coghi en el diseño de iluminación.

El equipo de producción lo completan Isabel Guzmán como preparadora vocal, Francisco Alpízar fungirá como diseñador de vestuario, Daniel Alarcón se encargará del diseño de sonido, Óscar Soto de la escenografía y Karla Barquero será la productora general.

El elenco, uno a uno

La narrativa de Jesucristo Superstar es un pasaje de los últimos días de la vida de Jesús, pero desde la perspectiva de Judas. La puesta en escena fue inspirada por el disco que Lloyd Webber grabó en 1970.

A continuación, los artistas que encarnarán a los personajes principales de la obra.

Jesús (Mario Maisonnave):

El músico de origen argentino, pero de amplia trayectoria en Costa Rica, fue elegido para representar al personaje principal. El músico alcanzó la notoriedad con la banda Modelo para Armar y después se dedicó a su carrera en solitario.

“Jesús es un héroe personal y lo he estudiado en los evangelios del canon bíblico como en los gnósticos. Es un honor, es un reto artísticamente y psicológico-emocional, poder interiorizar el conflicto dual de la divinidad de saber el propósito al que vino y el terror humano del peso a cargar”, profundizó el rockero.

El músico Mario Maisonnave actualmente vive y trabaja en Estados Unidos, pero estará en Costa Rica durante la temporada del musical. (Alonso Tenorio)

Judas (Ed Quesada)

A Ed lo conocemos por ser uno de los cantantes recurrentes que acompaña a la Orquesta Filarmónica, por su trabajo en la banda D’Tour y por su exitoso paso por Nace una estrella y Tu cara me suena.

“Es el reto más grande de mi vida. Me enamoré del musical a los 10 años porque el disco de Camilo Sesto estaba en mi casa. Mi sueño era ser Jesús, pero ¿qué mejor personaje que Judas?, porque la perspectiva que pintan en el musical es mucho más humana”, recordó Quesada.

Ed Quesada contó que es un gran fan del musical, en su casa tiene discos en vinilo de la obra. (Alonso Tenorio)

María Magdalena (Jimena Muñoz)

Ella es graduada de la escuela de danza de la Universidad Nacional y parte de la compañía profesional de danza de la Universidad de Costa Rica. Es intérprete, creadora, investigadora y docente.

“Es una responsabilidad enorme interpretar a Magdalena. El musical me fascina desde pequeña porque a mi papá le encanta. Estoy enamorada de este personaje, hice investigación sobre ella, fue una mujer muy valiente”, comentó la artista.

Jimena Muñoz siente una profunda admiración por María Magdalena, afirma que para ella fue una mujer revolucionaria. (Alonso Tenorio)

Pedro (Davis Núñez)

El joven actor y comediante, recordado por su participación en programas como Tu cara me suena y La Matraca, fue elegido para representar al apóstol que negó a Jesús. El teatro musical es completamente nuevo para el artista.

“Estoy acostumbrado a estar en la tarima haciendo reír a la gente y la música la uso para la comedia; pero acá se transmiten otros sentimientos como la tristeza. No soy un gran bailarín y me ha tocado estar mucho con el ensamble de bailarines profesionales, estoy como el señor que va para otro lado en los aeróbicos”, expresó el comediante.

Esta es la primera oportunidad de Davis Núñez en el teatro musical, dice que se siente agradecido por el chance. (Alonso Tenorio)

Herodes (Jorge Chicas)

El cantante ha cosechado una amplia trayectoria en nuestro país. También se sumó como participante en el programa Tu cara me suena, de Teletica. Su voz es una de las más reconocidas en Costa Rica gracias a su trabajo como invitado en conciertos internacionales de Franco de Vita, Pimpinela, Kc & The Sunshine Band y más. Tiene su propio show tributo a The Bee Gees.

“El personaje es un espectáculo. Es hiper amanerado, egocéntrico, él es el centro del mundo en su cabeza. La canción, el arreglo musical, el vestuario y la escenografía que tiene es espectacular. En lo personal me encanta, es una combinación como de Elton Jhon con Liberace”, dijo el artista.

Jorge Chicas está encantado con interpretar a Herodes. Él adelanta que su presentación será muy digna del personaje. (Alonso Tenorio)

Poncio Pilato (Erick Córdoba)

Actor de teatro y televisión. Ha participado en varias obras musicales como The Fantasticks, Monstruos, Única mirando al mar y Henrietta.

“El reto es lograr en el espectador una sensación de que los personajes se humanicen. Transmitirles además ese conflicto humano y esa crisis al elegir una decisión, la cual se ve forzado a tomar por el pueblo. Hay un conflicto dentro de él porque no hay crimen”, manifestó el actor.

Erick Córdoba no se especializa en el canto, pero con su interpretación actoral pretende llevar al personaje de Pilato al máximo. (Alonso Tenorio)

Anás (Johnny Howell)

Es un artista escénico con más de 10 años de trayectoria. Baila, actúa y canta. Es egresado de licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Nacional.

“Este es uno de los villanos, pero para él no lo es. Pensar de que voy a hacer un villano podría limitarme, entonces me enfoco en su verdad. Jugar esta cuestión de ver que un muchacho tiene el poder que los sacerdotes pierden, es muy interesante”, declaró.

Johnny Howell se mostró muy emocionado por ser parte de esta famosa obra musical. (Alonso Tenorio)

Simón (Javier Castillo)

Es artista plástico, cantante y guitarrista. Se crió en una familia de artistas y por eso desde pequeño desarrolló un amor intenso por la música y el canto.

“El reto es gigante, no solo por el peso que tiene la obra y todo su legado, sino también interiorizar el contexto del personaje, cómo representarlo, su interacción con los demás. Simón pertenece a una fracción militar, entonces siempre busca incentivar y movilizar a los otros para generar una rebelión”, afirmó el cantante.

El cantante Javier Castillo es oriundo de la Zona de los Santos y creció en un hogar cargado de arte. (Alonso Tenorio)

Entradas

Jesucristo Superstar se estrenará el 2 de marzo en el teatro Melico Salazar y estará en cartelera hasta el 10 de marzo. Las funciones son jueves y viernes a las 8 p.m., los sábados a las 3 y 8 p.m., y domingo a las 5 p.m.

Las entradas valen ¢19.000 (galería), ¢25.000 (tercer piso), ¢31.000 (segundo piso), ¢36.000 (luneta general), ¢41.000 (luneta preferencial) y ¢48.000 (luneta VIP). Los tiquetes ya están a la venta en el sitio boleteria.teatromelico.go.cr.