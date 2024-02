Jay-Z aprovechó su Grammy para avergonzar a los Grammy y decir su verdad sobre Beyoncé

Jay-Z fue uno de los artistas premiados durante la edición número 66 de los Grammy. El rapero, quien fue reconocido con el galardón Impacto Global Dr. Dree., generó un momento incómodo durante su discurso, al quejarse de que su esposa Beyoncé no hubiera sido reconocida con el gramáfono por Álbum del año.

Como es sabido, en esta entrega, que premia lo mejor de la música, la ganadora en ese apartado fue Taylor Swift gracias a Midnights.

Durante su discurso, en la edición 66 de los Grammy, Jay-Z manifestó que no podía creer que su esposa Beyoncé nunca hubiera ganado el gramófono en la categoría de Mejor álbum del año. Foto: AFP

El comentario sorprendió aún más, tomando en cuenta de que en esta entrega Beyoncé no estaba nominada a ese premio. La aseveración de Jay-Z dejó a la intérprete de Single Ladies sorprendida. Desde el público, ella lo escuchó sin mostrar ninguna reacción.

Estas fueron algunas de las frases más polémicas del discurso de Jay-Z.

-”Obviamente esto es subjetivo. No tienen por qué aplaudir por todo. Obviamente, es subjetivo, porque es música y esta se basa en opiniones”, empezó.

-“No quiero avergonzar a esta joven (Beyoncé), pero tiene más Grammys que todos y nunca ha ganado Álbum del Año. Así que incluso según sus propias métricas, eso no funciona. Piensen en eso, la mayoría de Grammys y nunca ha ganado Álbum del Año, eso no funciona”, dijo Jay-Z.

-“Algunos de ustedes se van a ir a casa sintiendo que les han robado. Puede que algunos fueran robados”, dijo posteriormente. En este momento, las risas de los asistentes le acompañaron.

-“Algunos de ustedes no deberían estar en ciertas categorías. No, cuando me pongo nervioso digo la verdad”, agregó. En este momento, el público volvió a reír.

Cuando finalizó su intervención, Jay-Z recibió los aplausos de los asistentes, entre ellos, el de Beyoncé.