J Balvin vuelve entre la fama y la lección de humildad

La fama trae consigo nuevos desafíos y responsabilidades, pero para J Balvin lo más complicado fue aprender un arte que solo conocía superficialmente: el de la humildad y la paciencia.

El artista colombiano admite que en 2021 sabía menos acerca de estos valores. En ese año, sus críticas a los premios Latin Grammy generaron controversias en la industria, y también se enfrentó a compatriotas por no tomar una posición clara respecto a los acontecimientos políticos en su país.

Estos eventos ya lo llevaban a considerar un alejamiento temporal de la vida pública, pero el nacimiento de su hijo Río, en junio de 2021, finalmente lo condujo al silencio: “Decidí arriesgarme, tomarme un tiempo para entender los escándalos mediáticos que tuve. Me dije: ‘Si tomo esta pausa, no va a desaparecer todo lo que hemos logrado’”, comenta en una entrevista.

Efectivamente, la pausa no redujo su audiencia; esta semana ocupa el puesto 45 de los artistas más escuchados en Spotify, plataforma donde cuenta con 49,7 millones de oyentes mensuales, sin lanzar un álbum desde 2021.

Así, regresa con un nuevo sencillo titulado “Amigos”, que presentó hace unas horas en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. El tema muestra una faceta más reflexiva y menos festiva del artista, llegando al punto de retratarlo aislado en un ambiente gélido.

“Entendí mejor la realidad de la industria y de muchas cosas que no había vivido, que pensaba que a mí no me pasarían, y cuando me tocó vivirlo supe que nadie está libre de una situación así. Fue muy bueno el tiempo para desconectarme. Seguir arriba después de esta pausa habla de que hay una base muy sólida, eso me hace sentir orgulloso no solo como J Balvin, sino como latino”.

En el 2019 J Balvin se hizo presente en la Expo San Carlos y en el 2024 estará en la segunda fecha de Picnic. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

Durante estos meses de introspección y reflexión, el intérprete de “Mi Gente” descubrió una lección valiosa que considera crucial compartir con aquellos que inician su camino artístico o persiguen sus objetivos de vida: el único control real que tenemos es sobre nuestras emociones y decisiones, no sobre las opiniones o palabras de los demás.

“Yo solo puedo hacerme responsable de las decisiones que tomo y de las cosas que hago; de ahí en adelante hay que reconocer que cualquier bala que te tiren tú no la puedes parar”, asegura.

Balvin estará presente en Costa Rica para la segunda fecha del Festival Picnic, el 17 de febrero.

