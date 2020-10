Durante poco más de 10 años (2004-2015) la señal transmitió también series que tenían temáticas muy variadas entre sí, algunas de ellas centradas en la música como Escuela de rock de Gene Simmons, That Metal Show, Seven Ages Of Rock o Behind The Music, pero también por muchos años fue la casa de otro estilo de programas como el reality show RuPaul’s Drag Race o Rock Of Love with Bret Michaels.