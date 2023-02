Forense revela de qué murió Irene Cara, cantante de ‘Flashdance’ y ‘Fama’

A finales de noviembre pasado, Irene Cara, la actriz y cantante que conquistó al público con la música inolvidable de éxitos de los años 80 como Flashdance y Fama, falleció repentinamente a los 63 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en su propiedad de Florida, Estados Unidos. Hoy, más de dos meses después de su deceso, la oficina del médico forense del condado de Pinellas reveló la causa de muerte.

De acuerdo con una confirmación del forense al medio de celebridades TMZ, Irene Cara murió como resultado de la hipertensión y el colesterol alto. Según los documentos obtenidos por esta fuente, el forense dictaminó como causa oficial de fallecimiento la enfermedad aterosclerótica y cardiovascular hipertensiva. También era diabética.

En noviembre pasado, la representante de Cara compartió la noticia en un comunicado en su cuenta de Twitter. “Esta es la peor parte de ser publicista. No puedo creer que tenga que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos y sé que ella estará sonriendo desde el cielo. Adoraba a sus fans”, instó en la confirmación.

Fallece Irene Cara, actriz y cantante de los filmes ‘Fame’ y ‘Flashdance’

En ese texto se pedía privacidad para la familia mientras procesaba el duelo. “Ella era un alma bellamente dotada, cuyo legado vivirá siempre a través de su música y las películas (...)”, completaba el comunicado firmado por Judith A. Moose, su publicista y presidenta de JM Media Group.

Irene Cara tuvo sus principales éxitos en la década de los ochentas. Murió en 2022 a los 63 años.

Con raíces latinoamericanas, Irene Cara había nacido en el Bronx, como Irene Escalera. Su madre, Louise, era cajera y había nacido en Cuba. En tanto que su padre, Gaspar, era puertorriqueño, trabajador del acero y también músico. La cantante fue la menor de cinco hijos y habría heredado el talento de su progenitor. Cara debutó a los tres años, cuando ganó un lugar como finalista del concurso Little Miss America, en 1962.

Cara comenzó rápidamente su camino al estrellato tras ser elegida para el musical Fame, en 1980. La película fue un éxito y la cantante fue nominada en las categorías de Mejor Artista Nueva y Mejor Artista Femenina de Pop en los premios Grammy.

El siguiente éxito llegó en 1983, cuando coescribió e interpretó What a Feeling para la película Flashdance, protagonizada por Jennifer Beals. Esta canción llegó a las listas de la música como número uno y llevó a Cara a ganar un Oscar como Mejor Canción original, además de dos Grammy.

Ambas películas le abrieron las puertas del entretenimiento y le permitieron exponer su estilo de baile único que se volvió una inspiración para los jóvenes de aquella época. En Fama le dio vida a Coco Hernández, un papel que dejaba ver sus pasiones unidas en la pantalla. Después de las canciones Fame y Out Here On My Own, que alcanzaron récords de ventas, para 1983 era una estrella consagrada, pero repitió la fórmula con What a Feeling.

En los años 90, Irene Cara se volvió una persona de bajo perfil. En 2002 fundó la banda Hot Caramel, con la que brindó shows y participó en distintos eventos, ya sin la trascendencia artística lograda en décadas anteriores.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.