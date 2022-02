Farruko ‘se retiró’, pidió perdón por sus letras y habla de un nuevo interés espiritual

El 2021 fue uno de los mejores años para Farruko. Su tema Pepas, por ejemplo, sumó millones y millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, ocupó el número uno en las diferentes emisoras y fue su primer éxito número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs.

Sin embargo, en su más reciente concierto en Miami, como parte de la gira La 167, el cantante puertorriqueño dijo que si bien producto de su música disfruta de la fama y el dinero; por las noches, después de cada concierto, su vida es vacía.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del 2021 el año pasado, gracias a Dios; pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, reveló durante su show.

Farruko se dedica a la música desde el 2001. (Cortesía)

[ Festival Picnic 2022 anuncia a Rauw Alejandro, Farruko, Juanes y más para su esperado show ]

El cantante, de 30 años, continuó diciendo que “destruí a mi primera familia. Lastimé a una mujer que me amaba tal como yo era”.

Además de hablar sobre la soledad, Farruko -cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado-, fue enfático en que se arrepiente de la letra de Pepas y le pidió perdón a sus fanáticos por ello. El tema cuyo título significa píldora, narra la historia de una persona que se droga y solo quiere divertirse toda la noche.

Según dijo: “Me creí mi propia mentira porque mi canción era la número uno. No sabía el mensaje que estaba enviando. Ahora te pido perdón porque el amor empieza desde adentro. Valorar la vida porque no sabemos si nos vamos a salvar”.

“No estoy orgulloso de eso. Sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón” añadió.

El artista se negó a cantar su hit durante el show, y en su lugar, dio múltiples mensajes sobre Dios. El espectáculo fue tan comentado en redes sociales que el intérprete utilizó su cuenta de Instagram para referirse al particular concierto del viernes.

“Lamento decir que Farru se retiró y quien está aquí es Carlos”, respondió a uno de sus seguidores. El cantante agregó que “los que van a ver a Farru (a los conciertos) están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso; los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya uno ahí estaré y los amare igual: vayan o no vayan. Están a tiempo para que no gasten su dinero, ni tiempo”.

El anuncio se da a dos meses de que el cantante visite Costa Rica para presentarse en el festival de música PicNic, el próximo sábado 23 de abril. El músico forma parte del line up principal del show de ese día.

Ante los múltiples comentarios, el cantante además aclaró que “no se trata de religión, se trata de un testimonio real de vida que a su tiempo yo terminare de explicar”.

“No crea que Farruko se convirtió y es el más religioso, no, es que Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo, besar el piso. Me dijo, recuerda de dónde te saqué”, comentó.

Farruko comenzó su carrera profesional en el 2001 y ocho años más tarde, en el 2009, lanzó El talento del bloque, su primer álbum. Entre sus éxitos destacan temas como Playa, La tóxica, Krippy Kush y Calma (junto a Pedro Capó).

Además, a lo largo de su carrera ha colaborado con los artistas más influyentes del género, como Daddy Yankee, J Balvin, Arcángel, De la Guetto, Pitbull, Nicky Jam y Bad Bunny.