Fans de Ricardo Arjona invertirán hasta ¢500.000 para verlo en dos fechas: ‘Que venga es una fiesta’

Las dos fechas para ver a Ricardo Arjona en Costa Rica están casi agotadas. El cariño de su público va en aumento y no tiene nada que envidiarle a otros shows masivos que se han realizado este 2022 en el Estadio Nacional. Algunas de esas fanáticas que se preparan con emoción para ver al guatemalteco en el país son Andreína Arias y Yorleny Cambronero, ambas integrantes del club de fans oficial.

Los días 9 y 10 de diciembre, Arjona se presentará en el recinto de La Sabana a partir de las 7 p. m. La productora Primo Entertainment hace énfasis en la hora, pues el intérprete de El problema empezará a cantar en punto, pues el concierto se extenderá por casi tres horas.

Ellos son los integrantes del club de fans durante la última reunión previo al concierto de Ricardo Arjona en Costa Rica. Foto: Cortesía

La ilusión es grande entre los 60 integrantes del Club de Fans Oficial de Ricardo Arjona en Costa Rica, que cuenta con el aval de las oficinas del guatemalteco. Para este momento se han estado preparando después de que el artista se presentará por última vez en el país en el 2018.

Para el show de Blanco y Negro han ahorrado durante bastante tiempo y se organizaron para que todos los miembros estarán ubicados juntos en el show; además, utilizarán distintivos que representen la familia que son, una que adora a Ricardo Arjona.

Andreína Arias, de 37 años, es la presidenta del club de fans y sigue a Arjona desde que tiene 10. Ella lo ha visto en concierto 15 veces y en meet and greet (encuentros) 4.

El club de fans existe desde hace 13 años. Además de reunirse cada último domingo del mes para cantar y conversar sobre el artista, también se organizan para realizar obras sociales como donación de alimentos, de sangre o de cabello, entre otras.

Arias cuenta que lo hacen muy apegados a la filosofía del intérprete de Sin ti, sin mí, pues él es conocido por colaborar con otras personas.

A ese concierto, las fanáticas acudirán incluso con sus uñas pintadas de blanco y negro en alusión al espectáculo. Asimismo, cada integrante pagó ¢30.000 por un kit de distintivos que utilizarán en ambos conciertos, pues la mayoría no se conformará con una sola presentación.

“Varios iremos a la localidad Experiencia Arjona. Compramos las entradas al mismo tiempo para estar juntos y en primera fila. Iremos vestidos iguales para hacernos notar como familia, como una familia arjoniana”, comentó Andreína.

La inversión por entradas en esa ubicación, el kit y otros gastos asciende a los ¢500.000, comentó.

Otros integrantes del club acudirán a la localidad Momentos Bac que igualmente es cerca del escenario, en el caso de estas personas pueden invertir un poco menos de dinero, pero igualmente la cifra es significativa.

Estos son los kits que compraron todos los integrantes del club de fans para vestirse igual y lucir distintivos durante el concierto. Foto: Cortesía

Ricardo Arjona en Costa Rica: producción anuncia un segundo concierto

“De esas personas que invertirán cerca de ¢500.000, hay unos 15. De la otra localidad, hay cerca de 50. Eso considerando lo que se invierte en el país. Tenemos compañeros que salen del país a verlo. Han viajado a Guatemala. Ahorita una compañera anda en Nicaragua; otros han ido a Europa y Estados Unidos″, comentó.

Luego, la presidenta del club de fans agregó: “Que Arjona venga es una fiesta y tenemos que celebrarlo como tal. Tenemos que festejarlo y hacerlo sentir bienvenido en nuestra casa”.

Los integrantes del club de seguidores no saben si esta vez podrán saludar al artista. En caso de que se pueda, los integrantes del club elegidos (pues no pueden ingresar los 60) tendrán que cumplir ciertos requisitos que incluyen antigüedad, asistencia a las reuniones y participación en las obras sociales, entre otras.

Se encuentren con él o no, lo cierto es que de todos modos le harán llegar un regalo muy especial que desde ya están preparando.

‘Nos motiva a salir adelante’ Copiado!

Otra de las fanáticas que está contando los minutos para escuchar a Arjona y desea que el concierto sea infinito, es Yorleny Cambronero, de 47 años. Ella es una fan fiel, que asiste a cada reunión desde Río Frío de Sarapiquí.

Ella es fan del guatemalteco desde los 17 años y quedó encantada con el tema Jesús es verbo, no sustantivo.

“Me capturó. Soy fan solo de él; me gustan otros cantantes, pero soy fan solo de Ricardo Arjona. Me gustan todas sus canciones. Ya me sé las nuevas”.

Ser parte del club de fans le gusta para compartir su pasión con otros que la viven de la misma manera y participar en las causas sociales.

“Nos entendemos nosotros. Hablamos con las palabras que él dice. Siento que a las mujeres nos motiva a salir adelante. Nos dice que somos fuertes”, comentó la comerciante.

Cambronero asistirá el viernes a la localidad Momentos BAC y calcula que entre transporte, el kit y la entrada invertirá unos ¢250.000, que ha estado ahorrando mucho tiempo.

Por ahora, espera que el clima sea favorable y llegar temprano al concierto del 9 de diciembre, pues como debe cruzar el túnel Zurquí, teme que ocurran inconvenientes. De todos modos, si eso llega a pasar, tiene un plan para irse por otra ruta, aunque eso implique tardar más del doble de tiempo.

Si bien Yorleny ama todas las canciones de Arjona, Vuelo, por ejemplo, tiene un significado especial y le encantaría que alguna vez se la dedicaran.

Para tener en cuenta Copiado!

La producción enfatizó en que el concierto comenzará a las 7 p. m. Las puertas del Estadio Nacional abrirán desde las 3 p. m. para que las personas inicien su ingreso.

Sobre las peticiones del artista, comentaron que Arjona es “un cantante muy humilde y tranquilo que no solicita nada extraordinario”.

Los camerinos se decorarán en blanco y negro en alusión al tour y en ellos colocaran alimentos, bebidas e hidratantes.