Estos son los conciertos en Costa Rica para abril, de Mon Laferte a Sepultura

Estrellas del metal, la música romántica, el soft rock y ritmos latinos protagonizan la agenda de conciertos de abril en Costa Rica. Sepultura, Olga Tañón y Air Supply son tres de ellos.

Para facilitar la planificación de los fans, aquí les presentamos un resumen de las presentaciones confirmadas, junto con detalles de fechas, horarios y venta de entradas.

¡Que disfrute de su show favorito!

La chilena Mon Laferte cantará el 23 de abril en Costa Rica. (Alberto Hidalgo)

Sábado 6 de abril: El primero de los espectáculos está a cargo de la música hecha en Costa Rica. Una nueva edición del tradicional Finca Fest se presentará en La California, en San José, con la participación de destacadas bandas ticas como Garbanzos, Mentados, El Guato, República Fortuna, Mod-Ska, La Milixia, Shuffle Time, Santo Remedio, Los Cuchillos y Continental. Además, por primera vez en el Finca, tocará Evolución con Balerom, Wash y Moldo.

El evento tendrá sede en tres diferentes lugares: el Mercado La California, La Concha de la Lora y Casa Félix, por lo que es un festival exclusivo para mayores de 18 años.

Las entradas ya están a la venta en latiqueteracr.com, el valor es de ¢17.500. El día del evento costarán ¢20.000.

13 de abril: La primera dosis de metal llegará de la mano de los brasileños de Sepultura, quienes se presentarán en concierto en el club Peppers, en Curridabat. Este show es parte de su gira de 40 aniversario, pero también es su despedida de los escenarios, así que es un buen momento para verlos en acción.

Los boletos para este show están a la venta en specialticket.net. El precio es de ¢34.000 (general) y ¢44.000 (VIP).

13 de abril: Con el recital que presentarán Grupo Cañaveral, Ana Bárbara y Edén Muñoz en el marco de este evento, la fiesta latina tendrá una gran jornada en la Expo San Carlos.

Luego de su regreso a los escenarios, la banda Evolución se ha mantenido muy activa. Esta será su primera vez en un Finca Fest. (Mayela López)

Para ver a los mexicanos en la Cámara de Ganaderos de San Carlos puede comprar sus entradas en eticket.cr. Los precios van de los ¢27.000 a los ¢138.000. Este es un espectáculo para mayores de 15 años.

14 de abril: Un día después de Sepultura, será el turno del metal alemán con el espectáculo de Gamma Ray, en Peppers.

En specialticket.net están a la venta estas entradas. Los precios y localidades son: ¢138.000 (Mesa platino), ¢110.000 (Mesa diamante), ¢68.000 (tarima VIP), ¢45.000 (gramilla preferencial) y ¢27.000 (gramilla general). Los precios son por persona e incluyen los cargos por servicio e impuestos.

17 de abril: Una de las citas más esperadas por los fans del metal es la que sucederá el miércoles 17, en club Peppers, cuando Anthrax -uno de los cuatro grandes del metal- suban al escenario junto a los norteamericanos de Overkill.

Junto a Metallica, Megadeth y Slayer, los estadounidenses de la banda Anthrax son considerados uno de los cuatro grandes grupos del metal. (Facebook)

Para este show, las entradas se pueden conseguir en specialticket.net. El valor de los tiquetes es de ¢37.000 (general) y ¢48.000 (VIP).

19 y 20 de abril: Montserrat Martí Caballé, hija de la cantante Montserrat Caballé; y Simona Todaro Pavarotti, nieta de Luciano Pavarotti, se juntaron para realizar un homenaje a estas grandes estrellas. Juntas cantarán en dos conciertos que se realizarán en el Teatro Nacional, en San José. Ambos espectáculos iniciarán a las 8 p. m.

Junto a las artistas internacionales estarán el barítono español Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo.

En el sitio specialticket.net están a la venta las entradas. Los precios y localidades son: ¢32.000 (galería lateral), ¢40.000 (galería central), ¢45.000 (galería primera fila), ¢58.000 (palcos segundo piso), ¢66.000 (palcos platea) y ¢72.000 (butaca y luneta).

20 de abril: En una combinación de fuego, los artistas Tito Nieves y Olga Tañón pondrán a bailar a los ticos en el Centro Nacional de Convenciones.

Nieves, reconocido en la industria como el ‘Pavarotti de la salsa’, cantó en nuestro país en el 2007 en un espectáculo que se realizó en Zapote. Por su parte, la Tañón, una de las voces femeninas más importantes de la música latina, cantó en el 2015 en la inauguración de Parque Viva.

Los interesados en ir a bailar salsa y merengue con estas dos estrellas pueden comprar sus entradas en specialticket.cr, los precios son: ¢99.680 (Mujer de fuego), ¢78.561 (Diamante), ¢63.355 (Electrizante), ¢46.883 (preferencial) y ¢16.050 (Latina).

20 de abril: El reggae chileno de Gondwana dirá presente con el espectáculo que brindarán en el club Peppers. El recital de la emblemática banda iniciará a las 5 p. m., con la participación de los nacionales de Fuerza Dread.

Las entradas están disponibles en eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢28.000 (general), ¢36.000 (preferencial), ¢95.000 (VIP dos personas), ¢190.000 (VIP cuatro personas), ¢285.000 (VIP seis personas), ¢380.000 (VIP ocho personas), ¢950.000 (Lounge VIP 20 personas).

20 de abril: Este es el Día del Rock Nacional y no hay mejor manera para celebrarlo que con el Rock Fest, que se realizará en el Museo de los Niños.

Más de 25 artistas costarricenses se reunirán en esta gran fiesta para celebrar a la música hecha en nuestro país. Habrá varios escenarios y conciertos durante todo el día.

Entre los invitados destacan Gandhi, Magpie Jay, Patterns, KDHO, Heresy, Carolina, Triddi y más. En el festival también se realizará el espacio Wila Fest, una iniciativa diseñada para destacar el talento femenino en la música.

Las entradas para el Rock Fest están a la venta en eticket.cr. El costo es de ¢23.900 (acceso a dos tarimas), ¢44.300 y ¢32.900 (incluye acceso a shows especiales en el Auditorio Nacional).

23 de abril: La chilena Mon Laferte llegará a Costa Rica con su concierto Autopoiética, con el que promociona su más reciente disco de estudio. La cita está pactada para realizarse en el Estadio Nacional, en La Sabana.

Los tiquetes generales tienen un valor de ¢30.000, mientras que preferencial cuesta ¢43.000. Los puntos de venta físicos son las tiendas Insomnio, que tienen locales en Heredia, Alajuela, San José centro y San Pedro, así como Librería Rojas, en Cartago. También están a la venta en specialticket.net.

27 de abril: La música del recuerdo, esa que nunca pasa de moda, sonará en el concierto que el dúo australiano Air Supply ofrecerá en Parque Viva, junto a la Orquesta Filarmónica.

Lost in Love, Every Woman in the World y Making Love Out Of Nothing At All, serán parte del repertorio que interpretará la agrupación.

Conocida como la mujer de fuego, Olga Tañón regresará a Costa Rica con toda la energía y el sabor del merengue.

Los precios de los boletos van desde los $82 hasta los $152 dólares, se pueden adquirir por medio de publitickets.com.

27 de abril: El dominicano Vicente García, ganador del Latin Grammy, regresará a Costa Rica con todo el sabor del merengue y la bachata.

Esta es la cuarta presentación del dominicano en suelo tico y será en el club Peppers. Los tiquetes valen $50 y el día del evento costarán $70, están a la venta en starticket.cr.

30 de abril: El cierre del mes estará a cargo del metal gótico de Lacuna Coil, agrupación italiana que tocará en club Peppers.

Para este show, las entradas están disponibles en specialticket.net. Los precios son: ¢29.000 (general) y ¢39.000 (VIP).