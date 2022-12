‘Este es nuestro video más ambicioso’

Un paso de tamaño gigante es el que busca dar el grupo nacional Akasha hoy, con el estreno de su nuevo videoclip.

La producción corresponde a su más reciente sencillo titulado Cerca del sol, que también le da nombre a su segundo álbum de estudio.

El video fue dirigido una vez más por su guitarrista, Emmanuel Sotela, quien ha dirigido todos los videos del grupo con excepción del anterior, Alunizar, que estuvo a cargo del realizador argentino Joaquín Cambre.

Sotela le contó a Viva que el objetivo de la banda era apuntar alto y superar todo lo que han hecho hasta el momento.

“Tenía muchas ganas de hacer un video para esta canción y llevar a cabo mi visualización. Es nuestro video más ambicioso y, sin duda, es mi mejor video”, afirmó el músico de Akasha.

Además de su banda, el guitarrista también ha dirigido videos para otros artistas, entre los que se encuentran Esteban Calderón , Los Govinda y Viajero , con el que ganó un premio en Nicaragua.

“Es un video bastante positivo; de pronto, uno hace cosas de las que no está tan orgulloso y hay que buscar un mejor camino; el video va mucho con la letra”, agregó.

El músico prefirió no dar muchos detalles sobre la historia del video, ya que prefiere que primero la gente vea este trabajo sin ninguna idea preconcebida.

“No me gusta contarle a la gente, creo que eso es parte del reto. Sé que es lo que quiero contar y cuando uno logra contar una historia sin tener que explicarla es entonces cuando se logra con éxito. Me gustaría más que la gente lo vea primero a ver si se entiende y si no... después se los explico”, comentó.

Novedoso. Lo que sí adelantó el director es que este video se busca romper algunas fórmulas ya conocidas en nuestro país.

“El video tiene una duración de 5 minutos y 26 segundos, pero la canción solo dura cuatro minutos, así que hay interrupciones de ficción y diálogos. Hasta donde yo recuerdo, eso nunca se ha hecho aquí”, aseguró Sotela.

El músico aseguró que este proyecto se vio influenciado por el trabajo de una de sus bandas favoritas como es 30 Seconds to Mars ya que cuenta con una perspectiva cinematográfica más definida.

La filmación se realizó con una cámara de cine digital, por lo cual el director agradeció el apoyo de la empresa Dart para lograr cumplir con su misión.

La grabación se realizó tan solo la semana anterior, durante cinco días, y las locaciones fueron el hotel Intercontinental, así como una actuación de la banda filmada en vivo, que se realizó en una propiedad con vista al mar en Lagunilla, entre Orotina y Jacó, detalló Sotela.

El video también se realizó en un ambiente de extrema camaradería, según relató el guitarrista. Contó con la participación de modelos y amigos cercanos al grupo.

Este es el primer video en el que participa su nuevo guitarrista, Alberto Cartín, quien sustituyó a Bob Artavia, a mediados del mes anterior. “El acople ha sido increíble ni se ha sentido; fue un cambio fluido, la gente lo ha aceptado. Es un músico formidable, talentoso y creativo. Estamos componiendo mucho con él; se viene un sonido diferente para Akasha”, dijo Sotela.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Pablo Soto, quien ha trabajado recientemente en videos de Patiño Quintana, Dissént, Escats, Cuarto Paralelo y República Fortuna, entre otros.

La presentación oficial del video se hará esta tarde con un concierto en el bar Retrovisor, en San Pedro, a partir de las 5 p. m. El concierto es para todo público, ya que pueden asistir menores de edad.

Además, si no puede asistir hoy, esté pendiente ya que esta semana se hará el estreno en exclusivo para Internet en el sitio de La Nación, en la dirección www.nacion.com. La fecha se anunciará pronto.