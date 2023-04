Estas son las cinco grandes fortunas de la música latina (y ninguna es de reguetón)

Las caras son más que conocidas, por lo que no es de extrañar que una gran fortuna respalde a los cantantes latinos más populares del mundo.

Nadie se escapa de sus éxitos: el mundo entero corea sus canciones, más allá de las barreras del idioma. En este listado compartimos los cinco artistas de música en español que más fortuna tienen, según datos publicados por la revista Forbes.

Estos son los cantantes latinos con mayor patrimonio económico en el mundo, derivado no solo de su música, sino también de patrocinios, inversiones y trabajo en otros ámbitos, como el cine y la televisión.

5. Enrique Iglesias (España) Copiado!

En la década pasada Enrique Iglesias fue relevante en la escena musical con temas como 'Despacito'. (Cortesía Sony Music)

El hijo de Julio Iglesias ha realizado una carrera más que prolífica, con temas que han alcanzado el éxito, como Bailando, El perdedor, súbeme la radio, Despacito y Cuando me enamoro, los cuales los han hecho acreedor de una fortuna de $100 millones.

4. Ricky Martin (Puerto Rico) Copiado!

Ricky Martin ha explorado distintos géneros como el pop, la balada, el reguetón, entre otros. (Cortesía E! Entertainment/Gregory Pace/Shutterstock)

El puertorriqueño de 51 años ha “pegado” temas desde los años 80. Es irresistible disfrutar de clásicos suyos como Nada es imposible, Livin’ la vida loca y La mordidita, los cuales han cimentado su carrera y lo hacen gozar de un patrimonio total de 130 millones de dólares.

Además, Martin ha recibido dos premios Grammy, cinco Latin Grammy, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho premios de MTV, ocho World Music Awards y dos American Music Awards, entre otros reconocimientos.

3. Luis Miguel (México) Copiado!

Luis Miguel realizará una gira este año para presentar sus inconfundibles canciones. Foto: Archivo (AFP)

Con una carrera incomparable dentro de la música latina, y una exitosa serie de Netflix inspirada en su vida, el Sol de México cuenta con unos jugosos $180 millones como patrimonio. Aunque en los últimos años no ha tenido grandes lanzamientos, “vive de la renta” de sus éxitos del siglo pasado como Ahora te puedes marchar, La incondicional, Tengo todo excepto a ti, La Bikina y Culpable o No.

2. Shakira (Colombia) Copiado!

Shakira volvió a la palestra mediática tras su ruptura con Gerard Piqué. Foto: GDA (El Universal de México)

Siendo el rostro latino más mediático del momento, la de Barranquilla cuenta con una envidiable fortuna valorada en $300 millones. La creadora del Waka Waka, Te Felicito, Hips Don´t Lie y La Tortura no hace más que crecer esa cifra pues se encuentra en uno de los momentos más productivos de su carrera.

Además, con la sesión número 53 de Bizarrap, donde colaboró con una “tiradera” a su expareja Gerard Piqué, se ha convertido en una de los artistas más escuchados del último año.

1. Jennifer López (EE.UU.) Copiado!

Con una carrera que se extendió a otras áreas como la actuación, JLO es la cantante latina más acaudalada del mundo. La artista nacida en el Bronx pero con raíces puertorriqueñas tiene nada menos que $400 millones en su patrimonio, una cifra incomparable en la música en español.

Jennifer López ha mostrado un gran carisma en su carrera que la ha hecho ganarse al público internacional. Foto: IG (Tomada de Instagram)

López ha tenido grandes temas en su cancionero como On the Floor, Ain’t Your Mama, Pa Ti, Dance Again y Una Noche Más.