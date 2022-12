Envision Festival 2023: la gran fiesta de música, playa y meditación regresa con ‘lineup’ de lujo

El Envision Festival, evento de música electrónica y yoga en Costa Rica, volverá a la actividad en el 2023.

Este concurrido evento -que se realizará en la finca La Merced, en Uvita de Osa-, regresará tras dos años de ausencia, debido a la crisis sanitaria productor de la pandemia por la covid-19.

El festival se desarrollará del 27 de febrero hasta el 6 de marzo del próximo año. Así lo anunció la organización este miércoles 21 de diciembre.

El Envision atrae a gran cantidad de turistas extranjeros. Foto: cortesía Eric Allen

Habrá más de 50 presentaciones artísticas que van desde música hasta baile y expresiones corporales, así como clases de yoga y venta de comidas orgánicas.

En el cartel de artistas invitados destacan Bonobo y Tokimonsta, dos artistas electrónicos de alto perfil que actualmente están de gira en Europa y Norte América.

Más de 50 artistas y decenas de instructores de yoga se darán cita una vez más en el Festival Envision. Foto: Cortesía Envision. (Cortesía Festival Envision)

Otros artistas internacionales que serán parte del festival son CloZee, The Cailifornia Honeydrops, Rising Appalachia, Township Rebellion, Sabo and Goldcap y Gone Gone Beyond.

De talento nacional se presentará Guadalupe Urbina, Sonámbulo, Govinda, Pinto Project, Nakury, Ojo de Buey y Magpie Jay.

El Festival Envision recibe a visitantes de Europa, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Centroamérica.

Uno de los objetivos del festival es ser totalmente verde, además de promocionar a nuestro país como un destino turístico amigable con el ambiente.

