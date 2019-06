–Tienes razón. Para mí, componer, es muy importante. Yo no compongo como para decir: ‘oye, con este me ganaré mil discos más’ (ríe). Yo compongo porque lo necesito, porque es una manera de sacar afuera toda la carga emocional que puedo traer en algún momento. Yo no he tenido muchas relaciones amorosas en mi vida, pero las pocas que he tenido, son de las que te marcan para siempre. Cuando estoy muy triste, muy deprimido, enojado o frustrado, lo mejor es componer, porque siento que puede ayudarle a otro a superar algún momento difícil. En eso me baso, en los sentimientos de las personas. Soy de los que piensa que el romanticismo nunca va a morir.