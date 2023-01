El muchacho malportado en el colegio y que cantaba en buses es hoy referente del reguetón

Ryan Castro se nota como una persona afable, habla con pausa y en cada una de sus frases la palabra gracias es constante. El artista, oriundo de Medellín, visitó por primera vez Costa Rica para presentar su música en el Festival Picnic, el sábado 28 de enero, cantándole a los ticos éxitos como Jordan, Mujeriego y Lejanía.

Además del concierto, Costa Rica recibió a Castro con un disco de platino por las ventas alcanzadas con el tema Mujeriego. “Esa canción fue súper especial, porque yo escuchaba mucho merengue cuando era niño, en Colombia se escuchaba mucho merengue. Hicimos este experimento y se nos volvió un éxito gracias a Dios”, expresó con alegría.

En su primera visita a Costa Rica, el colombiano Ryan Castro recibió un disco de platino por el éxito de su canción 'Mujeriego'. (Rafael Pacheco Granados)

Festival Picnic 2023: la primera gran fiesta del año se liberó en un verano perfecto

La historia de Castro es de superación, de sueños y metas cumplidas; pero también tiene una importante relación con la familia, con el amor y la responsabilidad. Ryan, desde muy pequeño, se dio cuenta de que quería ser artista, que la música fuera su vida y así lo ha logrado, pero antes de llegar al éxito que está viviendo en este momento pasó por cantar en buses para ayudar al sustento del hogar.

“Cuando yo estaba niño como que nadie daba plata por mí, nadie apostaba por mí. La vida me cambió y pude mostrarle a mi familia que me superé y puedo decir que soy el orgullo de ellos”, dijo el cantante en entrevista con La Nación, un día antes de que emocionara al público en el Picnic.

“Le doy orgullo a mi familia y puedo colaborarles con lo que algún día soñé. Trabajo para que tengan una tranquilidad económica, que vivan mejor”, agregó.

Ryan Castro en el Festival Picnic 2023

Ryan, quien unos días antes de llegar a nuestro país visitó el colegio en el que estudió para llevarle a los jóvenes un mensaje de superación y trabajo, afirmó que tiene como responsabilidad ser un buen ejemplo.

“Me puede escuchar el muchacho que llega a la casa del colegio. Ese muchacho que creció en un barrio como yo. Es una responsabilidad hablarles de que los sueños se cumplen pero que hay que luchar por ellos”, aseveró.

En esa visita que realizó a su centro de estudios,Ryan pudo conversar con los profesores que lo educaron y aprovechó para agradecerles por llevarlo por el buen camino. El reguetonero confesó que en secundaria fue un muchacho indisciplinado.

“Los profesores me ayudaron porque yo me manejaba muy mal. Molestaba un poquito, pero era inteligente. Me ganaba las materias y nunca perdí ningún año, pero no tenía disciplina. Ahora que los volví a ver, los profesores están muy orgullosos de lo que se ha logrado. Les pude agradecer por la educación y la corrección que me dieron en su momento, hasta los castigos me sirvieron mucho”, afirmó.

En ascenso Copiado!

El éxito internacional llegó a Ryan en el 2021, gracias a Mujeriego. Antes de eso pasó por los buses, discotecas y bares en su ciudad. Ahora, al ver hacia atrás en su carrera, el artista reconoce que no ha sido fácil.

Ryan Castro se mostró ecuánime y con mucha energía en su debut en suelo tico, como parte del Festival Picnic 2023. Foto: Jorge Mora

“Uno puede alcanzar el éxito en una canción, pero detrás de eso vienen muchas cosas que la gente desconoce (...) Uno escribe las canciones en la casa en solitario o en el estudio con un productor, pero verlas llegar a ser coreadas por 30.000 personas en un festival es algo increíble. Ese es el mayor pago”, dijo.

Precisamente, al llegar a Costa Rica, Ryan acababa de estrenar el tema Ghetto Star, una canción en la que habla sobre la superación. Este sencillo será parte de su próximo disco que se titulará El cantante del ghetto, haciendo alusión a sus raíces.

“La canción tiene su toque de superación, pero también habla desde el lado egocéntrico del artista desde el punto de vista de que nada me lo regalaron y todo fue por trabajo. Es un mensaje para los jóvenes: consigan lo que consigan, su casa, sus zapatos, sus joyas o lo que tengan, ayuden a su familia. También les digo que se sientan orgullosos de su trabajo”, explicó Castro.

Con su estilo propio, pero también manejando fusiones de géneros latinos con urbanos, es como llegará El cantante del ghetto.

“Será desde mi raíz, porque me gusta mucho el dancehall, el reggae y el trap. Tenemos colaboraciones con artistas que crecí escuchando y ahora mismo son amigos míos. Es un álbum positivo para mi carrera y que marca un episodio especial”, dijo.