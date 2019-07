Concierto rumano, de György Ligeti: “Tras ser muy reconocido en Alemania, Ligeti llegó a la fama mundial porque su música apareció en películas de Stanley Kubrick. En sus obras se nota una gran imaginación. Para mí, la composición se define si tenés algo que decir o no; si no son puros fuegos artificiales sin nada de fondo. Él escribió esta obra muy joven, con 27 años, y se nota una maestría muy importante por un lenguaje heredado de Béla Bartók. Él no solo tenía un dominio de la orquesta, sino que también rescata las melodías de su infancia. Hay instrumentos desafinados al propio porque así recuerda su infancia. En el último movimiento se notan algunos elementos que delatan su interés por comenzar a explorar nuevas sonoridades”.