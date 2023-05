Ed Sheeran amenaza con dejar la música si es declarado culpable por plagio: ‘Si eso sucede, estoy acabado’

El cantante británico Ed Sheeran, reconocido por sus éxitos como Shape of You y Photograph, amenazó con dejar su carrera musical en caso de ser declarado culpable de plagiar el éxito de 1973, Let’s Get It On de Marvin Gaye.

En el 2017 los herederos de Ed Townsend, el músico y productor que coescribió Let’s Get It On, demandaron al cantante por supuestamente plagiar el éxito setentero en su pieza del 2014, Thinking Out Loud. El 25 de abril del 2023 el juicio inició en los tribunales de Manhattan, Nueva York.

Según The New York Post, la fuerte declaración de Sheeran se dio cuando su abogado le preguntó qué haría si los demandantes ganaban el caso. “Si eso sucede, estoy acabado. Me detengo. Encuentro realmente insultante trabajar toda mi vida como cantautor y disminuirlo”, respondió el intérprete de Perfect.

En su intervención, Sheeran también destacó que, de haber hecho de lo que lo acusan, “sería un idiota para pararme en el escenario frente a 20.000 personas”. Thinking Out Loud, además de aumentar la popularidad del artista hace casi una década, le permitió llevarse el Grammy a Canción del Año en el 2016.

Durante el juicio, los demandantes mostraron un video en el que, al parecer, Sheeran hacía una transición entre su canción Thinking out loud y Let’s get it on en uno de sus conciertos, lo que para ellos significó que el cantante reconoció que copió la canción.

Para defenderse, el cantante dijo que ese es un recurso que emplean él y otros artistas de la industria, y que antes combinó la canción con otras piezas musicales.

“Estoy aquí por la justicia, protegiendo las propiedades intelectuales de mi padre”, dijo Kathryn Townsend Griffin, hija de Townsend, a los periodistas afuera del juzgado, el día que inició el juicio. “Como diría Marvin Gaye, ‘vamos a hacerlo’(Let’s Get It On)”, agregó Ben Crump, abogado de los demandantes, según AFP.

Curiosamente, la familia de Gaye, quien falleció asesinado en 1984, no forma parte de la demanda contra Sheeran, aunque anteriormente demandaron con éxito, en el 2015, a Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. por las similitudes entre la canción Blurred Lines y Got to Give it Up.

En ese entonces la justicia condenó a los involucrados a pagar $5 millones en daños y perjuicios. El veredicto, de acuerdo con AFP, sorprendió a muchos en la industria discográfica, incluidos expertos legales, que vieron muchos de los puntos musicales citados como elementos fundamentales presentes en gran parte del dominio público.

Sheeran, de su lado, ya fue acusado anteriormente de copiar canciones. De hecho, hace un año ganó un juicio contra Sami Chokri y Ross O’Donoghue, quienes lo acusaron de plagiar Oh Why en el éxito Shape of You.

“Las demandas no son una experiencia agradable y espero que con esta sentencia se puedan evitar en el futuro demandas infundadas como esta. Esto tiene que acabar de verdad”, declaró el cantante en abril del 2022, tras triunfar en la corte.

