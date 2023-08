Diego Torres revela cómo Costa Rica marcó su música: hay un álbum suyo que lo demuestra

Después de su emotivo concierto, efectuado el 12 de agosto en el Parque Viva, el músico argentino Diego Torres compartió con La Nación sobre la particular conexión que tiene con Costa Rica.

El cantante segura que con el país tiene una relación que se remonta a varios años atrás y que su gente ha dejado una huella indeleble en su vida y música.

El bonaerense apareció para calentar el ambiente previo a la presentación de Carlos Vives (uno de sus grandes amigos), el pasado sábado. (Albert Marín)

Torres contó cómo su conexión con Costa Rica se forjó durante una visita al país hace una década, cuando exploró distintas playas ticas como Jacó y Manuel Antonio junto a su entonces novia. Esta experiencia dejó una impresión duradera en él, ya que quedó cautivado por la autenticidad y calidez del pueblo costarricense. Esa vivencia coincidió con un período en el que estaba componiendo su álbum Buena Vida, una obra en la que, según el músico, reinterpreta la famosa expresión tica “Pura Vida”.

“Por eso para mí es muy importante venir a Costa Rica a cantar, mantener esa relación cercana y poder actualizarla. Tener esa conexión con este país me mantiene vivo. Es una llama que uno necesita en la vida”, expresó el sudamericano.

Diego Torres es tal cual uno esperaría: una persona llena de calidez y empatía por la sociedad. Se mostró amable, tanto en entrevista como en concierto. (Albert Marín)

Más emociones Copiado!

En la entrevista, Diego Torres también reflexionó sobre cómo su música se ha convertido en un catalizador de energías, especialmente en momentos desafiantes como los tiempos de la pandemia por COVID-19.

“Mis canciones hablan de la vida, de lo bueno, de lo malo y de la esperanza perdida; de los afectos y seres queridos que dejan una huella. Gente que llega e ilumina nuestra vida. La gente me ha aceptado así y me encanta. Creo que lo que nos mantiene unidos como sociedad es que nos acompañamos en la vida con nuestras canciones. Sé que las canciones que me acompañan a mí acompañan a otros en las buenas y en las malas”, dijo Torres.

Diego Torres en vivo desde Parque Viva

Torres destacó su satisfacción por la respuesta del público hacia sus canciones, incluyendo su tema Amanece, escrito durante el confinamiento y que ha generado una poderosa reacción en sus seguidores. Así ocurrió en su concierto en Costa Rica, donde el tema fue coreado.

“La posibilidad de tener en mis canciones un público muy diverso ha hecho que los temas pasen de generación en generación, pero que también se abran a escuchar letras sobre lo que vivimos hoy. Eso es maravilloso y me llena de alegría”, finalizó.