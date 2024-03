Crítica de música: La Sinfónica Nacional abre la temporada 2024 e inicia el proceso de escogencia de director titular

En la cita inicial de este año, la Sinfónica nos dio la oportunidad de ver y escuchar al primero de los invitados, quien será, como ha anunciado la administración de la orquesta, uno de los candidatos a convertirse en director titular de la agrupación. En total tendremos 11 directores invitados, 10 en conciertos de temporada y uno más dirigiendo ópera.

Obra costarricense

En el programa se incluyó, además, el estreno absoluto de la Suite de la verde vida para viola y orquesta del compositor costarricense Marvin Camacho, obra comisionada por el Centro Cultural de España en nuestro país. La pieza, como otras de este autor, goza de una arquitectura bien proporcionada de planos sonoros, colores y texturas instrumentales, así como una notable originalidad rítmica. Muy interesante, en ese sentido, fue la inclusión de una habanera en el tercer movimiento (música tránsfuga entre España y la América española), la cual por lenta y gracias a su peculiar instrumentación se fue transformando en algo similar a un danzón mexicano.

El director español Andrés Salado fue el invitado especial de este primer concierto de la Orquesta Sinfónica. En la imagen se ve posando en un teatro no especificado, unos días antes del recital en Costa Rica. (Cortesía OSN)

En el aspecto melódico, las referencias a la música española son válidas, tratándose de Una visita imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica, como versa el subtítulo. Sin embargo, en algunos momentos, especialmente en el final, esto podría haber rayado en la obviedad y el estereotipo.

Solista

Muy bien lograda también, por el compositor, la parte de la viola solista e interpretada de manera pulcra y virtuosa por la española Sara Ferrández en su estreno. Sin embargo, en el primer movimiento la factura orquestal resultó algo densa y limitante para la proyección de la viola, sobre todo con la acústica seca que actualmente padece el Teatro Nacional.

Director invitado

Andrés Salado ofreció al inicio del programa una lectura fresca y muy bien ajustada de la obertura de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. En una semana de ensayos y con una orquesta novel en casi un 50%, el logro en cuanto a cohesión y buena entonación merece ser destacado.

De igual manera, con el español al frente, la Sinfónica dio muestras del buen trabajo que precedió a una interpretación sobresaliente de la 2ª Sinfonía de Johannes Brahms, obra maestra indispensable en el repertorio de las más importantes orquestas del planeta. A finales de enero tuve la oportunidad de escucharla con Zubin Mehta y la Filarmónica de Munich.

En algún momento de su historia podríamos haber dicho que nuestra orquesta suena sola o que ya se sabía la música, sin embargo este no es el caso: la Sinfónica Nacional tocó por última vez hace una década esta sinfonía y la gran mayoría de los músicos de entonces ya no la integran. Lo que escuchamos este fin de semana fue un esfuerzo colectivo enteramente nuevo, bajo la tutela eficiente de Salado. En ello destaca un gran sentido de la musicalidad, expresada a través del amplio fraseo melódico y dominio de la superposición contrapuntística de ideas musicales, especialmente difícil en la música de Brahms. Admirable también en este joven director es la economía de recursos gestuales, que demostró ampliamente que no son necesarias zancadas al aire ni patadas al podio para transmitir emociones fuertes.

En el primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica, la interpretación de la violista Sara Ferrández fue pulcra. (Cortesía OSN)

El concierto

Orquesta Sinfónica Nacional

I Concierto de Temporada, 2024

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: Viernes 8 de marzo, 8:00 pm

Director invitado: Andrés Salado, director invitado

Viola: Sara Ferrández

Obras: De Mozart, Brahms y Marvin Camacho