Costa Rica se quedó sin Latin Grammy este 2023

El disco costarricense Cantata negra estuvo cerca de ganar el Latin Grammy 2023, pero al final se quedó sin el codiciado gramáfono. A la premier de los prestigiosos galardones, que se efectuó este jueves 16 de noviembre en Sevilla, España, la producción nacional estaba nominada en la categoría de mejor álbum de música clásica.

El premio lo recibió el disco Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, de la Simón Bolívar Symphony Orchestra, de Venezuela,

Pese a no haber recibido el galardón, la sola nominación es un reconocimiento grande para los músicos ticos responsables del álbum: Marvin Camacho (productor), Jorge Castro (productor musical e ingeniero) y Didier Mora Monge (director).

Los costarricenses Jorge Castro, Didier Mora y Marvin Camacho trabajaron juntos en el disco 'Cantata negra', que fue postulada en los premios Latin Grammy. (Cortesía)

El disco fue compuesto por Camacho e interpretado por la agrupación UCR Coral.

“Esta es una composición de Marvin Camacho basada en textos de Nicolás Guillén y Quince Duncan. Se grabó en los estudios de la Universidad de Costa Rica y fue interpretada por UCR Coral y el ensamble de percusión de la Escuela de Artes Musicales”, había explicado Castro en una entrevista previa, realizada cuando los artistas recibieron la noticia de su postulación.

En la producción también participaron Carlos Escalante (ingeniero de grabación), así como el coro de la Universidad de Costa Rica y sus músicos. Destacaron como solistas las cantantes Ivette Ortiz-Davenport y Karla Pineda, así como la pianista Sharon Villegas. La portada del disco es obra del pintor Osvaldo Sequeira y el diseño gráfico fue realizado por Verónica Bonelli.

Ticos en los Latin Grammy

Esta es la portada del disco costarricense 'Cantata Negra', obra que figuró en los Latin Grammy 2023. Foto: Archivo.

La música costarricense ha destacado en los premios Latin Grammy desde hace varios años. De hecho, nuestro país ha sido reconocido con diferentes gramófonos a lo largo de la historia.

En el 2000, los primeros en recibir este premio fueron la agrupación Éditus y el músico Wálter Flores, por su trabajo en el disco Tiempos, de Rubén Blades.

Tres años más tarde, fue el turno de que Wálter Flores repitiera, también acompañado por Óscar Marín y Edín Solís. Ellos fueron premiados en la categoría mejor ingeniería de grabación por el disco Mundo (también de Rubén Blades).

El compositor Carlos Castro hizo lo propio en el 2008 con su obra Concierto del sol, que recibió el galardón a mejor composición clásica contemporánea.

Además Danilo Montero, con su disco La carta perfecta, obtuvo el gramófono a mejor álbum cristiano en español, en el 2014

El músico Felipe Fournier ganó en el 2017 el premio a mejor productor por su trabajo en el disco Las caras lindas, del mariachi Flor de Toloache.

Para el 2017 quien trajo el Grammy a Costa Rica fue el artista Eddie Mora, gracias a su obra Música de compositores costarricenses Vol.2.

Los más recientes ganadores del Latin Grammy fueron Paul Rubinstein y Erik Román, quienes destacaron en el apartado mejor ingeniería de sonido por el disco 3:33, de Debi Nova, en el 2020.

La obra musical 'Cantata Negra' ha tenido puestas en escena en teatros costarricenses. (Cortesía)

El tico Ócar Marín hizo historia en el 2021 al recibir dos premios: mejor álbum salsa, por el disco Salsa Plus!, y mejor álbum del año por Salswing!, ambas producciones de Rubén Blades.

En cuanto a nominaciones, nuestro país ha tenido grandes representantes en la competencia: Debi Nova, Porpartes, Federico Miranda, Tamela Heström, Son de Tikizia, la Orquesta Sinfónica Nacional, Marianela Villalobos, Maribel Guardia y la Orquesta Sinfónica de Heredia han destacado en distintas categorías.