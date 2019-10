Para Vargas la pieza funciona como una forma de sacudirse de las fuerzas –institucionales, sociales, religiosas– que quieren decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Ella recita de memoria uno de sus pasajes favoritos: ‘Y que ya jamás me impidan el derecho a decir / los destinos de este vientre/ que me pertenece a mí”, es decir que no me impongan leyes normas o moral", dijo.