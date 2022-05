Christian Nodal se reunió con su amigo Ronald, el joven a quien le regaló una de sus joyas

Ronald Aymerich amaneció con una prominente sonrisa, una parecida a la que tuvo este sábado 21 Christian Nodal cuando vio a su amigo entre el público de su concierto en el Estadio Nacional. Luego de saludarlo desde el escenario, pasó mucho más y el mexicano volvió a tener atenciones con su fan de 20 años, a quien durante su primer recital en el país le regaló una de sus pulseras de brillantes.

***

Ayer sábado, al inicio de la tarde, en La Nación contamos qué Nodal tiene un amigo en Costa Rica. Se trata de Ronald Aymerich, una persona con síndrome de Down que sigue fielmente al mexicano. La historia entre ellos empezó en el 2019, cuando en el primer concierto de Nodal en el país, el cantante se acercó al muchacho, le dijo que eran amigos y canciones después regresó a él para regalarle una de sus lujosas joyas.

El mismo sábado, horas después, en la conferencia de prensa que Christian ofreció para medios costarricenses, La Nación hizo preguntas al artista relacionadas con su parte más humana y le consultamos por aquel detalle que había tenido con Ronald: él lo recordó.

[ Christian Nodal y su rostro más cálido y humano ]

“Hay cosas que he hecho que nunca me han pesado. Me gustan las esclavas de brillantes y me ha costado mucho trabajo obtenerlas, siempre estuvieron como en mis sueños porque claro, soy joven, y a como me encanta la música regional, también me gusta mucho (el estilo) lo urbano. Soy una mezcla de juventud y lo que nos define a nosotros como regionales mexicanos. Cuando conocí a esta persona me quité la esclava y se la di, esa vez me dije: ‘si la vende puede sacar un buen dinero de eso’”, comentó.

El artista agregó: “no me molesta desprenderme de algo material, en ese momento estaba un poquito borracho (ríe), pero pensé que podía ayudar a alguien, me quité la esclava y se la di (a Ronald). Pensé: ‘se la merece, es un gran fan’”, comentó”.

Ronald Aymerich aprovechó su especial encuentro con Christian Nodal para tomarse una foto con él, a quien llama amigo. Foto: Esther Aymerich para LN

Un nuevo regalo

Para alegría de Ronald, su historia con Nodal tuvo continuación en este nuevo concierto que el artista ofreció en San José.

Este domingo, mientras Ronald entrenaba porrismo, su mamá, Esther Aymerich, contó que ayer ingresaron al estadio para el concierto y los ubicaron en una zona habilitada para personas con discapacidad. Allí aguardaron sentados, aunque ella sabía que apenas apareciera el artista, su hijo se iría con dirección al escenario y efectivamente, fue así.

[ Nodal tiene un querido amigo en Costa Rica; él es Ronald y atesora un lujoso recuerdo ]

“Me dijo: compermiso mami y se fue. Llegó cerca del escenario y mucha gente lo empezó a reconocer y le decían a Nodal: ‘aquí está Ronald, el chico de la pulsera’. En un instante lo vio y sonrió al reconocerlo. Se le acercó, le regaló un pañuelo y tomó su celular para grabarse (con Ronald y el público) desde donde estaba”, detalló la madre.

Para el joven ya había sido suficiente, pero la noche tenía una nueva sorpresa para él. Cuando acabó el espectáculo, doña Esther y él salieron por un lugar distinto al de toda la multitud. Cuando iban caminando ella vio varios vehículos grandes y le dijo a su hijo: “por ahí va a salir Nodal”.

“Un guardaespaldas nos comentó que por ahí no podíamos estar. En eso Christian iba en una de las camionetas y Ronald le gritó, entonces Nodal lo llamó, le dijo: ‘ven, mijo’. Nodal lo abrazó y le volvió a decir que eran amigos y le dio las gracias por ser su amigo sincero. El papá del cantante también y le agradeció ‘por amar tanto y sinceramente a Christian Nodal’”, contó la mamá.

Ya cuando el encuentro iba a terminar, Christian Nodal le dijo a Ronald que esperaba verlo en el concierto de este domingo 22 de mayo, sin embargo, doña Esther le contó que no tenían más boletos.

“Él dijo que no había problema, entonces le habló a su guardaespaldas y le dijo: ‘quiero que mi amigo esté en mi show’. Entonces quedamos de ponernos de acuerdo para volver a ir al concierto hoy”.

Ronald no cabe de la felicidad: esta noche volverá a corear todas las canciones de su ídolo.