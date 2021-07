Carl St. Clair: ‘Tengo el derecho de compartir este sueño’

¿Qué significa esta designación como director?

Es un gran honor convertirme en el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. En los últimos tres años, he tenido la oportunidad de trabajar con la orquesta durante las tres temporadas oficiales. Cada vez que he trabajado con ellos ha sido musicalmente provechoso por la pasión de la orquesta y su dedicación, así que convertirme en su director es realmente importante para nosotros.

¿Por qué escogió a la orquesta costarricense?

Tengo otra orquesta (la Pacific Symphony) a la que he dirigido por 24 temporadas y quise dirigir en Costa Rica por dos razones. Primero, por la importancia que significa la orquesta nacional de un país; es una gran responsabilidad. En segundo lugar, creo en la misión de esta orquesta de llevar música a todas las personas y creo que tengo el derecho de compartir ese sueño.

”Dos días antes de morir, mi maestro Leonard Bernstein me dijo: ‘Yo te enseñé, ahora te toca a ti compartir lo que has aprendido’. Creo que esta es mi oportunidad”.

Carl St Clair ha dirigido tres veces a la Sinfónica en los últimos tres años. (Archivo)

A su juicio, ¿cuál es el nivel que tiene la Sinfónica Nacional?

Sin un líder por un periodo de tiempo es difícil de sostener cualquier orquesta en cualquier lugar del mundo, pero debo decirte que los músicos de la orquesta deben sentirse orgullosos porque han continuado su gran calidad establecida anteriormente. En adelante, quiero crear con ellos una relación de trabajo maravillosa, en la cual los pueda ayudar y guiar hacia un futuro brillante.

¿Qué planes tiene para la Sinfónica Nacional?

Tengo muchos sueños y esperanzas no solo para la Orquesta Sinfónica Nacional, sino también para los compositores nacionales y para los directores. Quiero que todos en su país, jóvenes y adultos, puedan gozar la experiencia de disfrutar de la orquesta que tienen.

Pero, ¿qué le gustaría hacer? ¿Tocar nuevos repertorios, hacer nuevas actividades?

Creo que tiene que existir un balance, puede ser una o la otra. Tiene que haber un programa con elementos más tradicionales y contemporáneos, y con esa combinación haremos la columna vertebral del repertorio que la orquesta y yo crearemos en escena. Por supuesto, también es importante la música contemporánea y de Costa Rica; hay que darle a la audiencia un espectro musical más amplio, no solo un tipo de repertorio o música de cámara. Esperamos alcanzar un balance bonito.

Cada director tiene sus compositores favoritos y obras. ¿Cuáles son los suyos?

Es interesante a cada director siempre nos preguntan cuál es nuestro compositor y obra favorita. Mi respuesta es similar siempre: mi compositor favorito es cualquiera con el que esté trabajando en ese momento. Esta mañana, he estado estudiando obras de Strauss, así que hoy mi compositor favorito es Richard Strauss.

¿Cuán cercano es usted a la música costarricense?

Esto es algo en lo que tengo que trabajar, tengo que aprender mucho. Honestamente, no sé mucho sobre la música de Costa Rica o de sus compositores, pero es una de las tareas principales que tengo: aprender y experimentar con su música. Sé que ahora la Orquesta Sinfónica Nacional está grabando un disco de música costarricense; eso es algo muy importante.

En el futuro, ¿dónde quiere ver a la orquesta?

La orquesta va a recuperar su sentido de unidad con un solo líder y con una relación que yo siento que ya hemos establecido. No es como que yo no conozca la orquesta o que ellos no me conocen a mí. Ellos (la orquesta) tienen una voz que debe ser escuchada. Esta es la unión entre el director y la orquesta que creo que va a desarrollarse de forma increíble e importante.

”Por supuesto, no sabemos exactamente cómo es que será todo, pero creo que seremos capaces de lograr ejecuciones muy poderosas y emotivas del repertorio que vayamos descubriendo juntos al ejecutar nuevas obras”.