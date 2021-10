¿Cárcel para J Balvin? Reguetonero en aprietos por ‘Perra’, su polémica canción

El reguetonero colombiano J Balvin enfrenta una tempestad de críticas por su canción Perra, ya que lo acusan de cosificar a la mujer y promover la violencia de género. El descontento es tal, que una columnista sugirió que el intérprete debería ir a la cárcel.

La escritora colombofrancesa Florence Thomas es una de las más fervientes críticas del tema de J Balvin y escribió en la revista Semana: ”Tuve mucha dificultad para ver el video de J Balvin hasta el final. No lo pude ver, es decir, yo estaba sofocada y espero que a todas las mujeres colombianas les pase lo mismo. En esa canción, llamada Perra, él no va a hablar de la hembra del perro, el mejor amigo de los humanos. No, habla en el sentido de ‘zorras, de putas, de perras’”.

Thomas agregó que, con esta producción audiovisual, el colombiano arrodilla a las mujeres y denota un racismo impresionante al colocarles un bozal a unas mujeres afrodescendientes. Además afirmó que, aunque duda que haya una solución penal para este tipo de expresiones, sí debería haber una sanción social.

“No es solo una cosa machista, es mucho más que eso, para mí ese tipo merece la cárcel, por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y de respeto. ¡Cárcel para J Balvin!”, sentenció la columnista.

Más críticas

Por su parte, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, calificó de “sexistas, racistas, machistas y misóginas” las imágenes de la canción Perra.

En el video musical, estrenado el 7 de setiembre, “el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas”, se quejó Ramírez en un comunicado divulgado esta semana.

Para la vicepresidenta, la canción del reguetonero, afecta la dignidad de las mujeres.

"La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar", agrega el texto.

En el videoclip, el cinco veces ganador del premio Grammy Latino, es el único mestizo de piel clara bailando entre decenas de personas negras en un barrio pobre.

Al inicio de la secuencia, el reguetonero dice marcharse para un "bajo mundo" y, más adelante, se le ve junto a dos mujeres negras disfrazadas de perras, que gatean a su lado atadas del cuello con cadenas.

"Eres una perra en calor y estás buscando un perro para quedarte pegá (pegada)", canta el músico de 36 años.

"Yo soy perra callejera con la popola (vagina) de raza", le responde Tokischa, una rapera nacida en República Dominicana que coprotagoniza el videoclip.

J Balvin El colombiano J Balvin se presentó en la Expo San Carlos, en el 2019. Foto: Jeffrey Zamora/Archivo (Jeffrey Zamora)

En poco más de un mes, la canción tiene casi diez millones de reproducciones en YouTube. José Osorio, nombre de pila de J Balvin, no se ha manifestado sobre esta polémica.

La vicepresidenta conservadora, primera mujer que ocupa ese cargo en Colombia, invitó al artista “y a la industria musical y discográfica a suscribir un pacto que incluya diversos compromisos para la promoción de los derechos de las mujeres en la música”.