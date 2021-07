--Es vacilón porque cada cosa que hago se ve como una loquera muy preparada, pero todo viene de un lugar muy auténtico y quiero explorarme y explorar lo que las personas perciben de mí y despertar algo. La etapa morada fue una locura, me pintaba como cuatro veces a la semana, era como un ritual para salirme de mi zona de confort. Fue como un experimento social. Nunca había sido tan persistente en algo, quería saber qué era la persistencia en algo tan extremo y salir a la calle. No podía controlar las reacciones de las personas. Había unos que me decían cosas buenas y otros a los que no les gustaba para nada, uno se convierte en un espejo de las perspectivas de las personas y me despertó muchas cosas haber hecho eso. Yo soy un poco tímida y me ayudó mucho hacer eso al lanzarme al agua.