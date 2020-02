View this post on Instagram

Mi nueva música cuenta la historia de vida de mis bisabuelos y por ende la de mi familia. Me impacta ver la fuerza con la que estas historias abren camino y me llevan con ellas a nuevos lugares. Estas canciones son mis raíces y por eso suenan así, como las orquestas en las que cantaba mi bisabuelo. Abuelo Paco, vamos a cantar boleros a @sxsw. 💛💙❤️ #sxsw #sxsw2020 #austin #boleroglam