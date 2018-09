Los aztecas que suman ya 29 años en la escena del rock latinoamericano se unen como headliner a un cartel de lujo que está conformado por Molotov, Zoé, Los Auténticos Decadentes, Aterciopelados y Los Cafres, estos artistas también compartirán el escenario con grandes invitados internacionales como No te va a Gustar, Rawayana, Jet Jaguar, The Inspector Cluzo, Junior Zamora, Telebit, Superlitio, Ale Jiménez, Alkaman, A.N.I.M.A.L, Atma, Borojo, Carajo, Ximena Sariñana, Descartes A Kant, El Gran Silencio, Júpiter Okwess, La Doble A, Los Petitfellas, Machingon, No Tiene La Vaca, Puerquerama, Radio Calavera, San Pascualito Rey, Vaquero Negro, Perrozompopo y Entre Nos.