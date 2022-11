Bad Bunny en Costa Rica: Fans sin entrada se congregan en La Sabana para escuchar concierto

No fueron uno, ni dos, ni tres los fanáticos que se quedaron sin entrada para el concierto que Bad Bunny está realizando en Costa Rica, este 24 de noviembre. Fueron cientos de seguidores.

Muchos de ellos, resignados, decidieron conglomerarse en el lado sur de La Sabana para al menos escuchar el espectáculo del artista puertorriqueño. Desde allí se puede observar un sector de las graderías, una parte de una de las pantallas de la tarima principal y se escucha perfectamente el show.

”Yo me quedé sin entrada y diay, tuve que venir aquí afuera no porque no quisiera comprar la entrada, sino porque no pude y no me quedó de otra. La página no sirvió”, dijo Karly Montero, una de las tantas jóvenes que se quedó sin entrada.

Mientras lamentaba no haber conseguido un boleto conoció esta misma noche a Oswald Potoy y Mayela Matarrita, quienes viajaron desde Cariari de Limón para escuchar desde afuera el concierto de Benito Martínez Ocasio.

Con una botella de jugo de naranja en la mano, Mayela asegura que no sabe cómo se van a devolver hasta su casa cuando termine el espectáculo, pero tampoco le procura demasiado.

”Es que es Bad Bunny”, dice. Mientras Karly se ríe y le contesta: “Esa es la actitud”.

Ambas mostraron su molestia con la tiquetera, pues afirmaron que intentaron muchas veces conseguir boletos pero no lo lograron.

Ante ello, afirmaron que el día que la página sirva: “Costa Rica sería un país de primer mundo”.

Meses atrás, el productor del concierto, Juan Carlos Campos, había asegurado a La Nación que intentaron abrir una segunda fecha, sin embargo, no fue posible.

Se estima que el Estadio Nacional recibió más de 40.000 seguidores del Conejo Malo.