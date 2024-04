Ana Bárbara se confiesa: ‘Tengo una conexión muy importante con Costa Rica’

La artista mexicana Ana Bárbara ya tiene listas sus botas y su sombrero para reencontrarse con el público costarricense este sábado 13 de abril, cuando se presente en concierto en la Expo San Carlos.

El espectáculo, pactado para las 6 p. m., tendrá lugar en la Cámara de Ganaderos y contará con shows de otros artistas mexicanos como Edén Muñoz y Grupo Cañaveral.

En una entrevista con La Nación, la intérprete de Bandido compartió cómo se prepara para este show y lo que representa regresar a un país como Costa Rica, al que confiesa le tiene un cariño especial.

Ana Bárbara tiene más de 30 años de trayectoria artística. (Cortesía)

—¿Cómo se prepara para esta nueva visita a Costa Rica?

—Muy emocionada. Creo que los ticos con los mexicanos tenemos una conexión de almas de toda la vida, por eso los primeros lugares que visité cuando empecé mi carrera, aparte de mi país, fueron en Costa Rica, Guatemala y sucesivamente Centroamérica. Todos son países hermanos, así es que hay una conexión de almas, de amor y de música muy importante.

“Ustedes saben que ya mi carrera consta de muchos años y existen muchas canciones que el público tico ha guardado en su corazón, como Desde nada, La trampa, Cómo me haces falta, Lo busqué; y los nuevos éxitos más recientes, como mi dueto con don Vicente Fernández, doña Paquita la del Barrio y con Nodal. Entonces vamos a hacer un recorrido por los años, pero también hay canciones del disco que estuvo nominado al Grammy que es Bordado a mano.

“Va a ser un show muy especial para mis ticos. Llevamos grupo, mariachi, bailarines, una producción muy grande, cambio de vestuario, vamos a entregar el alma”.

—Además de usted, van a estar Grupo Cañaveral y Edén Muñoz, lo que demuestra de cierta forma el gusto por la música mexicana...

—Así será, de generaciones a generaciones, porque hay una conexión musical, y me encanta que ellos, Grupo Cañaveral y Edén Muñoz vayan a cantar en el mismo lugar que yo. Ellos son grandes estrellas, son compañeros que han dejado una huella muy grande y estoy muy contenta por eso.

—¿Qué tan difícil es tener 30 años de carrera y seguir cosechando éxitos, premios y nominaciones?

—En esta carrera dejas pedazos de tu alma. Los artistas nos entregamos a un 100%, o sea, hacemos un porcentaje de nuestra vida para vivirla nosotros, con la familia y todo eso es entrega total; pero el otro porcentaje, que es muy alto, se le entrega al público.

“Básicamente, nosotros vivimos una buena cantidad de días al año entre hoteles, aviones, comida que no es casera y que uno tiene que bendecir. Todo eso no deja de ser difícil y tener un costo alto, pero el amor del público es una terapia y para nosotros es como liberar el alma, el espíritu, entonces también tiene una compensación.

Ana Bárbara afirma que abrirse camino en el género grupero ha sido difícil pero satisfactorio. (Cortesía)

“Es más, yo creo que es una situación integral, porque yo no podría ser yo si no tuviera a mi público o las canciones para producir. El entregarme en cada show es un trabajo grande, es un esfuerzo tremendo no dormir en tu misma cama o no tener una rutina, pero la compensación de amor y la satisfacción de hacer una catarsis en el escenario es muy grande, entonces sí compensa, pero no deja de ser difícil”.

—¿La nominación al Grammy de Bordado a mano sabe diferente tomando en cuenta que también es productora y compositora del mismo?

—Sí, sabe diferente. Es la radiografía de tu vida, entonces no es solo un disco porque sí, sino que fue mi historia llevada a la música y realmente tenía la esencia de mi corazón. Entonces sí, es un sabor de boca muy especial, muy diferente.

—Usted es un icono dentro la música regional mexicana, ¿cómo fue abrirse ese camino como mujer?

Fue muy complejo, porque culturalmente hablando todo el tema de caballos, botas y sombreros siempre ha estado vinculado con el hombre y es algo que tuvimos que cambiar desde la raíz. Y a mucha honra lo digo, me encanta llevar el estandarte de la mujer que ha luchado por sus sueños, y que mi música y mis maestros fueron don Vicente Fernández, Antonio Aguilar, los Tigres del Norte y Joan Sebastian.

“¿Por qué yo no lo iba a hacer? ¿Por qué era mujer?, pues no, eso no me limitó, pero sí me ha costado muchas lágrimas de sangre, porque no es fácil conseguir oportunidades o espacios. Hay gente en la radio que te dice: ‘No, las mujeres son muy complicadas porque se embarazan y ya las perdemos’; y que te lo digan así, directo, casi en tu cara, es muy doloroso, pero al fin y al cabo sí hay personas que nos abren la puerta y a esos les agradezco mucho, porque gracias a esas personas que abren el espíritu hacia el género femenino estamos aquí”.

—¿Cómo fue abrir esas puertas y aplanar caminos para las nuevas generaciones de artistas?

—Es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande. Yo he tenido que luchar contra mis propios monstruos para poder domarlos porque no es fácil ser mamá, ser pareja, ser hija, ser hermana y ser artista y, además de eso, componer y producir todo al mismo tiempo. A veces es un bombardeo al alma y entonces uno piensa: ‘¿cómo voy a salir con todo esto?, ¿cómo voy a seguir si estoy cansada del alma y del cuerpo?’; sin embargo, esa responsabilidad es la que me levanta, y me gusta saber que esas nuevas generaciones vienen por una vereda en la que ya hay un caminito.

“Ocupamos mujeres poderosas y que no se rajen... dolor hay en todas las carreras y en todos los trabajos, nada más que esta es fuera de casa y con un mercado muy machista. Hay que abrir la brecha más grande para las mujeres y no rajarse, no cansarse y llevarlo con amor, pero sobre todo con humildad.

—¿Cómo ve esta nueva oleada de artistas?

—Creo que el sol nace para todos. Ahora con las redes sociales está la bendición de que si traes un producto que es pegajoso tienes la posibilidad de que más personas lo escuchen en menos tiempo y, eso, es una gran oportunidad para llevar un mensaje bonito y positivo. Yo solo espero que las nuevas generaciones lleven ese mensaje porque de ahí también depende la ideología, la brecha y el camino que siguen los jóvenes. Como artistas demos ser muy responsables.

—Hay un famoso TikTok con su canción Bandido, ¿cómo ha vivido esta tendencia en las redes sociales?

—Está superfuerte acá y me encanta. Nos hemos divertido mucho, hay miles y cientos de miles de millones de bandidos por todo el mundo que han sido identificados con esa canción y me encanta. De verdad lo aplaudo.