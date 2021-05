La idea surgió a partir de la experiencia que Rodríguez ha acumulado a lo largo de su trayectoria, de sus viajes y visitas a grandes museos del mundo. “Mi maestro, en una clase cuando yo tenía unos 23 años, hizo un comentario que me quedó dando vueltas en la mente por mucho tiempo. ‘Yo no entiendo por qué a la guitarra le agregan bajos, cuerdas al aire hacia los graves. La guitarra no lo necesita, porque ya es un instrumento grave que suena una octava baja de lo que se escribe en el pentagrama’, me dijo”, recordó el artista.