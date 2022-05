Alejandro Fernández en Costa Rica: entradas para su concierto salen a la venta este viernes

Este viernes 6 de mayo saldrán a la venta las entradas para el concierto de Alejandro Fernández en Costa Rica, el cual se realizará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El paso de Fernández por nuestro país corresponde a la gira internacional Hecho en México, con la que promociona el álbum del mismo nombre que lanzó en febrero del 2020. Su presentación será el 18 de junio.

Con el disco 'Heco en México' Alejandro Fernández volvió a la música de sus raíces. Foto: Archivo.

Los boletos estarán a la venta en el sitio www.publitickets a partir del viernes a las 12 mediodía.

“Habrá un gran show en Costa Rica”, comentó el empresario Ernesto Arceyut, organizador del concierto.

Los precios y localidades son: ¢231.200 (Alfombra Roja), ¢192.700 (Diamante), ¢154.200 (Oro), ¢77.100 (zona 400 general), ¢115.600 (zona 400 premium), ¢57.800 (zona 500 general), ¢77.100 (zona 500 premium), ¢42.400 (gramilla).

La producción informó de que las zonas VIP (Alfombra Roja, Diamante y Oro) tendrán un novedoso beneficio por parte de la productora, ya que en los precios se incluirá la modalidad de All You Can Eat con un menú de comida mexicana seleccionado especialmente para este concierto.