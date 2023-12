¡A roquear! The Offspring tocará por primera vez en Costa Rica

Como parte del cartel de artistas anunciado para la edición 2024 del Festival Picnic, la icónica banda The Offspring hará su debut histórico en Costa Rica y en toda Centroamérica.

La productora Jogo, que reveló la noticia a través de sus redes digitales, comunicó que esta agrupación era la última incorporación para su line-up. El tan esperado festival tendrá lugar los días 10 y 17 de febrero y la presentación de The Offspring está programada para cerrar el evento.

The Offspring visitará Costa Rica antes de partir al circuito de festivales de Sudamérica. Foto: Daveed Benito

The Offspring, reconocida como una de las bandas emblemáticas del punk rock, ha marcado generaciones desde sus inicios en los años 80. Su llegada a Costa Rica marca un hito significativo para los fanáticos centroamericanos, quienes podrán disfrutar por primera vez en la región de la energía explosiva y los éxitos de esta banda legendaria.

Con su distintivo estilo y letras pegajosas, The Offspring es reconocido por canciones como Self Esteem, The Kids Aren’t Alright, Come Out and Play y Pretty Fly (for a White Guy). La banda ha vendido alrededor de 70 millones de copias en todo el mundo.

En Costa Rica, existía una expectativa desde comienzos de esta semana, cuando apareció el logo de la banda en un videomapping realizado en la Asamblea Legislativa. Muchos ticos fantasearon con la oportunidad de ver a los estadounidenses, sueño que finalmente se cumplirá.

La agrupación comenzará su tour latinoamericano en Costa Rica. Después de presentarse en el Festival Picnic irá a dar un concierto con Blink-182 a Perú, el 12 de marzo, y luego hará su ruta en festivales sudamericanos, pasando por los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil, además del Festival Estéreo Picnic. Todos estos eventos se realizarán a finales de marzo.

Posteriormente, los californianos irán a Europa para el segundo semestre del 2024.

Una gran fiesta musical

Residente, Bizarrap, Shaggy, Alejandro Fernández, Los Auténticos Decadentes y Paul Van Dyk son parte de los artistas que encabezan el cartel del Festival Picnic 2024. El anuncio del line-up lo realizó la productora Jogo el martes 14 de noviembre.

La lista de invitados internacionales la completan Arcángel, Wiz Khalifa, Manuel Turizo, Nicki Nicole, Julieta Venegas, Tokischa, Latin Mafia, Steel Pulse, Protoje, Dei V, Álvaro Díaz, Los Cafres, Nonpalidece, Gale, J Balvin, Allan Walker, Myuke Towers, Nicky Romero, David Bisbal, Reels B, Los Pericos, León Larregui, Rawayana, Alexis y Fico, Timo y Soley.

Luego de una larga espera de 4 años, el colombiano J Balvin volverá a cantar en Costa Rica. Es una de las cabezas del cartel de Picnic. (Ariel Schalit/AP)

Por nuestro país, los presentes en el encuentro serán: Khriztian GC, Deeikel, Mekatelyu, Shantty, Rising Sound, Diego C, Bombocat, Sonia Sol, AZN-L, Soultwo, Bloke, Ojo de Buey, Malas Costumbres, Vero Luna y El Guato.

Además, en el evento tocarán The Saint Cecilia, Jurgen Dorsam, Inbetwin, Entrelíneas, Gimaro, Disto, Ale Q, Jessi G, Ale Mora, Kadeho, Maxx, Campany, Juanpa Sánchez y Dani Gómez.

El encuentro de música, como es tradición, es el centro de eventos Pedregal, en Belén.

Las entradas para el Picnic están disponibles en el sitio www.eticket.cr. Del jueves 23 de noviembre al domingo 3 de diciembre, la entrada general tiene un valor de ¢75.000 (cada día). Después del 3 de diciembre, el boleto general por día tendrá un costo de ¢85.000.