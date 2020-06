“Con el cambio a nivel socioeconómico que el mundo está viviendo, que es un cambio radical, a mí me parece que los seres humanos tenemos que aprender a ser más humanos y eso es más o menos lo que estamos compartiendo con nuestra música. Los lujos de la vida como el deporte, la risa, el amor, la pasión, el arte, el baile, sembrar tu propia comida y comerla; es un estilo de vida más sencillo, no es echarse para atrás, sino simplificarse y valorar cosas que no veíamos antes. La gente puede ser más feliz y estar más realizada con cosas más simples, con esos lujos de la vida que son gratuitos”, agregó el músico.