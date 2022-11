50 al Norte regresó, no por nostalgia, sino por sangre

50 Al Norte construyó su leyenda hace ya varias décadas. Sin embargo, su vida fue corta, cortísima: el grupo se formó en 1990, dos años después grabó el álbum Religiones —indispensable en cualquier recuento histórico del rock en Costa Rica— y poco después de disolvió. Fue fugaz y brillante, al punto que canciones suyas como Dime qué puedo hacer sin ti y No importa son clásicos indiscutibles del cancionero tico.

Pese a su breve vida en escenarios, Bernal Villegas y compañía marcaron la escena, de eso no hay duda. Sin embargo, los fanáticos de su música vivieron durante tres décadas con el sinsabor de no escuchar más temas de la agrupación... hasta ahora.

Bernal Villegas, Chalo Trejos, Édgar Sequeira y Carlomagno Araya trajeron de nuevo al ruedo a la icónica banda 50 Al Norte. (Jose Cordero)

La espera de 30 años se acabó este 2022 cuando Villegas (voz y guitarra) y el bajista Chalo Trejos, miembros originales de la banda, se unieron al baterista Carlomagno Araya y el guitarrista Édgar Sequeira para revivir a 50 Al Norte con un disco de canciones inéditas, además de una pieza que Villegas grabó años atrás en su proyecto en solitario y que creyó que necesitaba una nueva oportunidad.

A Villegas, Trejos y Araya los une la música desde hace mucho tiempo. Los tres estuvieron en las filas de la mítica banda Modelo para Armar y después cogieron caminos por separado. Chalo y Bernal estuvieron en 50 al Norte; luego Bernal formó con Marta Fonseca la exitosa agrupación Suite Doble y también armó su proyecto personal, Villegas.

Chalo por su parte ha sido base en grupos como Time’s Forgotten, La Clase y también en Suite Doble. En el caso de Araya, su carrera lo llevó a estudiar en Estados Unidos y trabajar con grandes artistas internacionales, como Rubén Blades.

En una conversación de amigos, Bernal le mostró a Araya las nuevas composiciones que tenía y de inmediato acordaron que había que grabarlas. Así nació la idea este 2022 de llevar de nuevo a 50 Al norte a producir canciones, las que al final encontraron un hogar en el disco Lo que vuelve a sangrar.

En concierto: 50 Al Norte presentará de manera oficial el álbum ‘Lo que vuelve a sangrar’ el viernes 18 de noviembre en la fábrica de cervezas Treintaycinco, en Ciudad Colón. Las entradas se pueden comprar en el sitio Tiquete Box.

Chalo aceptó rápidamente volver a tocar con sus colegas y en el camino Sequeira fue llamado a las filas de la banda. El guitarrista había sido fan del grupo desde hace muchos años y tocar ahora con sus referentes significa un gran paso.

Un nuevo norte Copiado!

Hace dos años, Bernal Villegas no tenía en mente volver a grabar música para 50 Al Norte, pero los astros se alinearon. Primero se dio el regreso del Rock Fest, realizado en mayo de este año en Parque Viva. Para esa ocasión la banda preparó un concierto especial que fue el cierre de una jornada entera dedicada al rock costarricense. La semillita estaba sembrada.

Araya explicó que esta nueva etapa llega a la vida de los músicos de 50 Al Norte por una necesidad de crear música de calidad, expresando la madurez artística en la que se encuentran.

“En este momento de la vida de nosotros y después de muchos recorridos diferentes por avenidas y oportunidades, no es un tema de buscar el estrellato, ni mucho menos”, comentó el baterista.

Villegas estuvo de acuerdo con él en que todos los integrantes se encuentran en un buen momento musical individual y eso le suma mucho al proyecto. “Calzó todo perfecto a nivel de música. Es interesante porque el primer disco hasta el día de hoy sigue sonando, entonces uno como que pierde la perspectiva de que ese álbum está muy lejos, porque sigue sintiéndose cerca”, dijo.

Después de su regreso a los escenarios en el Rock Fest, 50 Al Norte solo ha hecho un concierto en solitario en Jazz Café. En esa ocasión tocaron algunas de las piezas de 'Lo que vuelve a sangrar'. Foto: Archivo.

Algo muy interesante que destacan en el grupo es la autonomía que actualmente gozan para producir sus canciones y que antes no la tenían, pues su primer álbum se hizo con un sello discográfico. Trejos agregó que ahora trabajan y conducen la dirección de las producciones a su gusto.

Además, concordaron en que la industria ha cambiado mucho y que ahora viajarán a su propio ritmo, no haciendo hasta los 1200 eventos que tuvieron en un lapso de tres años cuando tocaban con Modelo y 50, en los años 90. Esa tensión y ritmo de trabajo provocaron el fin abrupto de 50 Al Norte.

Autenticidad Copiado!

Al consultarle a los de 50 Al Norte por qué creen que su música trascendió tanto en el tiempo y se quedó grabada en la memoria, concuerdan en que las canciones se hicieron a partir de la autenticidad pensando en la música, no en la parafernalia que la rodea. Ese es el rumbo que quieren mantener con su nuevo aire.

“Fueron canciones que han sido como flechas que se tiraron y no han dejado de volar. No se hicieron pensando en un hit, salieron porque salieron. Ese es el poder de las canciones que cuando salen ya no te pertenecen, son de todos”, afirmó Villegas.

Ahora, las nuevas obras tienen una ventaja con respecto a las piezas que grabaron hace 30 años: el bagaje de los componentes de 50 Al Norte es otro, mucho más maduro.

Las piezas de Lo que vuelve a sangrar no se quedan en la composición de Villegas, pues cada uno de sus compañeros le pone su sello personal. “Hay colores, formas, es algo muy loco. Pero volvemos al tema de la honestidad al momento de trabajar en equipo”, agregó Chalo.

“Lo más rico fue encontrar un canal de comunicación tanto a nivel de letras como a nivel sonoro para conectarse con la gente. ¿Cuál gente? La que quiera escuchar”, agregó Bernal.

Tres viejos conocidos: Chalo Trejos, Bernal Villegas y Carlomagno Araya junto con la sangre más joven de Édgar Sequeira, se aventuraron a darle un segundo aire a la querida banda 50 Al Norte. (Jose Cordero)

Lo que vuelve a sangrar tiene ese simbolismo del trabajo que implica sostener una carrera musical, el sudor, las lágrimas y, por supuesto, la sangre que se deja en el camino. Así lo ven los músicos, luego de estos 30 años de espera.

El álbum, que ya está disponible en plataformas digitales, está conformado por siete temas nuevos y uno rescatado. Solo contigo es precisamente esa canción que volvió del pasado y que se usó como punta de lanza del disco. Es, en sencillo, una nueva oportunidad para la pieza, pero también un ancla al pasado.

Esta es la portada de 'Lo que vuelve a sangrar', el disco de regreso de la banda 50 Al Norte. (Cortesía)

“Nadie la quiso poner en aquel tiempo. Entonces pasó en mi computadora y en un video de YouTube. La canción descansó muy bien y se le tenía que dar un nuevo espacio”, contó Villegas, quien había escrito el tema para su faceta como solista.

La sangre solo corre en seres vivos y eso es precisamente lo que quiere mostrar 50 Al Norte: que el cuarteto sigue vivo y dispuesto a saldar la deuda de nueva música con sus seguidores que no perdieron la fe.