Modelo Catalina Murillo: ‘Las redes sociales pueden mostrar solo lo más bello, creando una ilusión’

Catalina Murillo, una joven modelo costarricense de 26 años, ha capturado la atención de miles de miles de personas en Instagram. Con más de 77 mil seguidores en su cuenta, Catalina se ha convertido en una figura destacada de las pasarelas, tanto en el medio local como también bajo reflectores de otros lares.

Desde temprana edad, la vecina de San Isidro de Heredia descubrió su amor por el modelaje. A los 15 años, dio sus primeros pasos en la academia Imagination Agency de Karina Ramos, donde comenzó a recibir formación y tuvo la oportunidad de participar en pasarelas y sesiones de fotos.

Tras una pausa en su carrera, decidió retomar su pasión a los 18 años, enfocándose en desfiles de moda, fotografía y trabajos como edecán. Su determinación y talento dejaron claro su sueño de convertirse en una modelo profesional.

La modelo asegura que este año ha pasado "muy enfocada, trabajando duro y cumpliendo metas". (Instagram Catalina Murillo)

Un punto crucial en su trayectoria llegó cuando se unió a la agencia de modelos The One, donde comprendió la importancia de las redes sociales y aprovechó la oportunidad de crecimiento que estas ofrecen. Colaborando con fotógrafos y creando contenido, Murillo logró expandir su presencia en el mundo digital y vio cómo su número de seguidores comenzaba a crecer rápidamente.

“El modelaje no es solo belleza, también es trabajo duro y perseverancia”, afirma Catalina. “A menudo se piensa que el éxito en esta industria depende únicamente de la suerte, pero cada logro requiere esfuerzo y dedicación. Las redes sociales pueden mostrar solo lo más bello, creando una ilusión de que todo es cuestión de suerte, pero detrás de cada foto hay un trabajo constante”.

Con una carrera en ascenso, Murillo ha participado en destacados eventos de moda como Metropolitan Fashion Week 2019 y Miami Swim Week 2021, colaborando con reconocidos diseñadores y marcas como Kassandra Farrier, Fabian Moreaux, Dmoda, Maat y Top Crop.

Catalina ha posado para destacados fotógrafos, como Brendan Forbes (fotógrafo de Paris Hilton), Joe Wright, Ger Arte y Ben Amare. (Catalina Murillo)

Además, ha obtenido títulos en certámenes de belleza, incluyendo Miss América Latina Costa Rica 2018, Reina de la Paz Costa Rica 2019, Miss Europe Continental Costa Rica 2019, Miss Gold Costa Rica 2020 y Top Model of the World 2022. Estos logros han ido dando forma a una carrera que por ahora no conoce freno.

Sin embargo, no se limita solo al modelaje. A pesar de su dedicación a la industria, Murillo se encuentra a solo dos cursos de graduarse en la carrera de Administración de Empresas, en la Universidad de Costa Rica, para ella, es importante tener una profesión sólida que respalde su carrera en el modelaje y le brinde seguridad para el futuro.

Uno de los pasatiempos favoritos de esta joven es relajarse en la playa y disfrutas de los climas cálidos que le ofrece nuestro país. (Instagram Catalina Murillo)

Además de su trayectoria en el mundo de la moda, Catalina está comprometida con un proyecto social llamado Oneira. Junto a una psicóloga, brinda apoyo emocional a niños y adultos mayores en fundaciones y asilos. “Es fundamental utilizar mi plataforma para hacer una diferencia positiva en la vida de los demás”, comenta.

“Impartimos charlas sobre autoestima, amor propio, respeto y relaciones saludables, y organizamos actividades para que estas poblaciones disfruten de momentos especiales”, agregó.

La historia de Catalina Murillo es un testimonio de determinación y amor por los sueños.