Ugly Shoes: ¿por qué ‘los zapatos feos’ no pasan de moda?

Varios públicos pueden entender la tendencia de los Ugly Shoes (zapatos feos): primero el de adolescentes y jóvenes que desde hace un tiempo se inclinan por un tipo de tennis con plataforma y con hechuras poco convencionales, un segundo en el que habitan todos los padres que han vivido el deseo de sus hijos por tener un tipo de calzado que es muy diferente al de siempre.

Además, están las personas que simplemente siguen la moda y pusieron en un sitio de privilegio estos estilos.

Desde el 2018, marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton, la siempre osada Balenciaga, Prada, entre muchas otras, han sacado diferentes diseños de calzado, principalmente tennis o chunky sneakers que ante los ojos de muchos no tienen nada de bonito, sin embargo, la tendencia se ha mantenido.

. En la primera imagen aparece un modelo de 'ugly shoes' de Gucci, posteriormente las 'Ugly sandals' de Chanel. Abajo la colaboración de Birkenstock con Dior y seguidamente las Converse de plataforma. Foto: Cortesía

Firmas de alta gama como Michael Kors y otras más clásicas y atemporales como Converse, también se unieron a esta moda que parece no tener fin. Otro modelo que está más presente que nunca son las conocidas sandalias Birkenstock, que para muchas personas no son las más “agraciadas”. Incluso, en enero pasado, trascendió una colaboración de esa marca con la casa de lujo francesa Dior, en temporadas anteriores la alianza fue con la reconocida Valentino.

Bonitos o no (porque para gustos los colores), estos zapatos son cómodos y las celebridades e influencers se han encargado de reivindicar este estilo de calzado. Es que, tal como lo dice Vogue, “el concepto de estilo ha evolucionado”.

“La realidad es que llevamos años en búsqueda de los zapatos más cómodos que no nos obliguen a sacrificar el estilo. Y, si esos no existen, ¿por qué no mejor cambiar el concepto de estilo? ¿Por qué no transformar lo ‘feo’ en cool? Esa es la premisa detrás de los ‘ugly shoes’. Yo los incorporé a mi armario hace un par de temporadas y, aunque no puedo negarme a los encantos de un par de stilettos de vez en cuando, no hay look que me parezca más cool que unos jeans con una camisa y unas sandalias ‘ugly’”, escribió en Vogue Mariana Ramírez, la periodista especializada en moda, quien resalta que son tiempos para reinventar la belleza.

. Los zapatos Birkenstock (estos son los tradicionales que se pueden adquirir en Costa Rica) son conocidos por su comodidad y, en tiempos recientes, se han puesto aún más de moda. Incluso la tendencia es llevarlos con medias. En enero se anunció una colaboración entre esta marca y Dior. Foto: Centro de Biosalud

En la categoría de Uglys Shoes también entran las dad shoes (tennis que son como las que usaría un papá y que nunca imaginamos que podíamos querer), las ugly sandals que popularizó Chanel y los zapatos con aspecto ortopédico.

La moda y comodidad de la mano

En los últimos tiempos ha sido común ver una línea de Converse que muchos jóvenes anhelan tener: las Converse convencionales de bota ahora tienen plataforma y una suela chunky (gruesa).

Silvia Waterman, del equipo de Marketing de Converse en Centroamérica, se refirió a esta tendencia.

“Después de casi dos años llenos de retos y nuevas rutinas (por la pandemia) los consumidores se transformaron y priorizaron su comodidad hasta en sus prendas de vestir. Luego de tener que trabajar, estudiar y entretenerse sin salir de casa comprobaron las ventajas de tener flexibilidad a la hora de escoger qué ponerse (...)”, comentó.

Con relación a la permanencia de esta tendencia, la especialista considera que se mantendrá.

“Por supuesto. Hoy en día los zapatos de plataformas marcan tendencia y son un elemento icónico en nuestra vestimenta. De hecho, el alto incremento en la compra de esta tendencia lo demuestra. Los modelos como Run Star Hike, Run Star Motion, 2 X lift son los más comprados por las mujeres en nuestra región”, reveló Waterman.

“Esto nos demuestra que las consumidoras los aman y prefieren. Además, deja en evidencia que seguirán robando el protagonismo en los próximos meses”, añadió Waterman, quien resalta que Converse se ha renovado con la intención de impulsar a las nuevas generaciones.

Karen Acuña, gerente de mercadeo de Centro de Biosalud, tienda que tiene variedad de modelos de las Birkenstock, destaca que “las personas que saben de moda” siempre van a querer unas, independientemente de si las llaman “Ugly’s”.

“Ese término de Ugly shoes es usado en Europa y así se les llama a ellas (las sandalias) afuera. Sin embargo, quienes siguen tendencias no solamente van a querer un par de Birkenstock, sino muchas”, comentó.

Este tipo de sandalias, que son usadas por personas de todas las edades, han mantenido su vigencia desde su creación por ser un zapato que describen como “sumamente cómodo” (es ortopédico); no obstante, en tiempos recientes se han puesto más en tendencia y es usual verlas con todo tipo de atuendos e incluso con medias.

“Hay enorme cantidad de colores y estilos. Son muy clásicas. Se pueden usar con medias o sin medias. A nivel de moda se llevan así. Son versátiles, pues se pueden usar en la playa, con un estilo más casual y para viajar. Los diseños son unisex y son un clásico que perdura en el tiempo”.