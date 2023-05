Met Gala 2023: Las bermudas de Pedro Pascal y los mejor y peor vestidos del evento

En la velada de la Met Gala 2023, en la que el lujo, la creatividad y la belleza de todo tipo se reúnen, el actor chileno Pedro Pascal logró llamar la atención con un atuendo inesperado. El actor de The Last Of Us y The Mandalorian arrasó con comentarios, sobre todo, para bien, por su elección de bermudas con botas militares.

Pascal se arriesgó y ganó, pues si bien para muchos su atuendo poco tenía que ver con el homenaje al fallecido diseñador de Chanel, Karl Lagerfield, la seguridad de Pedro lo hizo recibir comentarios positivos.

Su atuendo se destacó porque en una noche en la que las bases eran el negro, el blanco y las perlas tan icónicas del káiser de la moda, Pedro Pascal apareció usando un abrigo rojo y largo de la firma Valentino, acompañadode botas y bermudas. Y es que recordemos que esta gala, realizada en el Museo Metropolitano de Nueva York, juega con encontrar el balance entre el homenaje y el disfraz, recuerda Vogue.

Si de disfraces hablamos, tenemos a Jared Leto, quien se enfundó dentro de una realista botarga que emuló a Choupette, la millonaria gata a la que Karl amó y para la que dejó todo arreglado para cuando él muriera. El actor ha sido criticado por su selección, lo mismo para el rapero Lil Nas X, quien se tiñó de plateado para la gala.

Además Cara Delevingne, quien fue musa de Karl, sorprendió para mal con su atuendo, pues si bien quiso recrear el estilo que siempre usaba el diseñador, muchos catalogan que no lo consiguió y que bien pudo llevar un look más ambicioso de Chanel.

Doja Cat fue otra de las criticadas por llevar un diseño de Óscar de la Renta con cola de plumas y orejas de gato. La artista también quiso rendir homenaje a Karl a través de su adorada mascota.

La actriz Anne Hathaway fue sin lugar a dudas una de las más aplaudidas de la Met Gala. Su inspiración para el evento fueron las musas de Karl, por ello buscó que su estilismo hiciera alusión a las modelos de los años 90 con las que trabajó el káiser.

Hathaway contó con el apoyo de Donatella Versace, quien diseñó un vestido de Versace que estaba adornado con cristales de Swarovski. La pieza fue elaborada en Tweed, uno de los tejidos favoritos del diseñador.

“Recuerdo escuchar a Gianni (Versace) y Karl hablando y riendo durante una cena y este vestido me recuerda a ese momento. Karl celebraba a las mujeres y la artesanía. Aprendí mucho de su trabajo. El vestido es un homenaje a nuestra experiencia común de los 90: tweed, perlas y camelias mezcladas con imperdibles, tajos y un corsé”, dijo Donatella a Vogue.

Otro atuendo halagado fue el de Lily Collins. La protagonista de Emily en París fue a lo seguro vistiendo negro y blanco. Ella llevó un diseño de Vera Wang que tenía un toque especial gracias a la larga cola en la que estaba bordado el nombre Karl.

El garbo de Collins elevó aún mas el look.

