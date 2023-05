Karina Ramos habla de nuevo proyecto: ‘Es un premio por no darme por vencida’

La modelo y presentadora Karina Ramos será la nueva imagen de la colección del diseñador costarricense Edwin Ramírez, quien le pidió colaborar con él en su proyecto más especial hasta ahora.

Se trata de “Con sabor a ti”, la primera colección que el diseñador lanza desde el inicio de la pandemia y con la que le da un giro a su perspectiva como artista, desarrollando prendas integrales y amigables con el ambiente.

De acuerdo con la también empresaria, este es un proyecto que le genera mucha ilusión, pues Ramírez fue quien diseñó su vestido para participar en el casting del Miss Costa Rica en el 2014, año en el que se coronó como embajadora de la belleza costarricense en ese certamen.

Las fotos de Karina Ramos para la colección de Edwin Ramírez se realizaron en Guadalajara, México. (Cortesía Edwin Ramírez)

“Es muy especial porque él estuvo para mí en un momento que marca un antes y un después en mis sueños, en mi vida, en mi carrera. Ahora siento que es igual para él. Somos dos ticos que hemos salido del país para empezar de cero; entonces, me emociona mucho”, detalló Ramos.

Libertad y poder Copiado!

Según explicó Ramírez, quien reside desde hace una década en México, cuando pensó en la importancia que tenía esta colección, decidió que quería como imagen a una mujer que reflejara “libertad, con valía, con poder y que se comen al mundo”. Para él, Ramos tiene esas cualidades.

“Esta colección refleja lo que es tener pasión y gallardía y yo he visto la evolución de ella hasta convertirse en la mujer que es hoy: la vi dejar de ser niña y convertirse en Miss Costa Rica.Vi esa evolución y dije: ‘¿Por qué no elijo una mujer costarricense que esté en México, que le está pulseando como yo acá, que sea una mujer empresaria?’. Cuando pensé en nombres, yo dije: ‘Ella cumple con lo que mi marca quiere’”, aseguró.

Karina, quien ahora da clases de modelaje en ese país del norte, afirma que accedió a realizar esta campaña por el tipo de trabajo que busca ahora y lo que representa el diseñador en su carrera.

“Últimamente he estado haciendo campañas de este tipo, que son más de imagen y menos de modelaje. Eso me llena mucho porque he trabajado muy duro para hacer el tipo de proyectos que estoy haciendo ahora; entonces, lo veo como un premio a no darme por vencida en un montón de momentos que se ha puesto difícil el asunto. Ha valido la pena todo el esfuerzo y la disciplina”, aseveró.

Edwin Ramírez diseñó el vestido que Karina Ramos uso en el casting de Miss Costa Rica, en el 2014. (Cortesía Edwin Ramírez)

Las fotografías de esta colección, que se lanzará en julio en México y en agosto en Costa Rica, se realizaron en Guadalajara, Jalisco.

“Con sabor a ti” incluye trajes de fiesta, de coctelería así como prendas del día a día en poliéster y lino. Son 25 atuendos para los diferentes gustos.

“Acabo de terminar una especialidad en Italia en apoyo al planeta y ahí es donde entra esta nueva faceta de elaborar prendas 100% lino, procesos bajo el cero desperdicio. Tengo planeado implementar una línea de bolsos artesanales trabajados 100% por mujeres. Lo importante no es ser un diseñador y una marca convencional, sino hacer colecciones que tengan una historia que contar; es decir, algo más integral”, detalló.