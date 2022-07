Joaquín Yglesias vuelve a modelar: ‘En mis años de U hacía comerciales para sobrevivir’

Joaquín Yglesias, el conocido tenor costarricense, no deja de sorprender a sus seguidores. Hace algunas semanas causó sensación saber que el cantante sería una de las estrellas de Dancing with the Stars (DWTS), de Teletica, sin embargo, él siempre tiene más para ofrecer y recientemente mostró una faceta desconocida para muchos pero muy familiar para él: modelar. Él es el protagonista de la campaña masculina de la marca nacional Del Río.

En entrevista con Viva el artista, consolidado en el género classical crossover, habló de esta experiencia, una que no es nueva, pues contó que en sus años de estudiante universitario él trabajaba como modelo.

“No es una experiencia nueva. En mis años de la U, para sobrevivir, era de hacer comerciales de televisión. Hice fotos en México, Guatemala, Nicaragua, siempre dentro del modelaje comercial. Nada de alta costura, ni pasarelas. Llegué a hacer 60 comerciales de televisión”, contó el artista, de 39 años.

Joaquín Yglesias, tenor y actual participante de 'Dancing with the Stars', es el protagonista de la campaña masculina de la marca nacional Del Río. Foto: Cortesía

Joaquín Yglesias es licenciado en arquitectura y en música con énfasis en canto. En el país abraza una sólida carrera artística, sin embargo, es usual verlo sobre los escenarios (y ahora en la pista de baile), creando contenido y ahora siendo imagen de marcas.

Su experiencia de ahora es distinta a la de hace 20 años, cuando él acudía a castings a intentarlo. Si pedían un perfil de un hombre con una estatura específica, cabello oscuro y ojos claros, él se presentaba en busca de una oportunidad. Ahora son las marcas las que se acercan a buscarlo.

“Cuando me enfoqué más en mi carrera a nivel público, tuve más exposición, dejé de hacer más comerciales y el mundo se volcó a las redes sociales y se hacen contenidos diferentes a los de antes.

“Es vacilón, antes las agencias me mandaban a hacer casting. Ahora ya es diferente. Me buscan por nombre y apellido. Es mucho más halagador ahora que uno recoge frutos de tantos años de carrera”.

Joaquín Yglesias mantiene un perfil formal y elegante. En esta campaña, en la que es figura, se le ve en una faceta no tan conocida. Foto: Cortesía

La experiencia

La campaña de Yglesias con Del Río se enmarcó en el Día del Padre (Joaquín es papá de Lorenzo y Alessandro) y se extiende por seis meses.

“Yo hago de todo (risas). Lo Del Río empezó por crear contenido, a mí me buscan diferentes marcas para este tipo de trabajo. Ya he sido embajador de otras. Esta vez fue para una marca nacional. Ellos me buscaron y me dijeron que querían alinear su imagen nacional con mi imagen. Unir la calidad y el prestigio. Se entrelazaron muy bien las marcas. Del Río tiene posicionamiento desde hace años”, comentó.

En las campaña Joaquín luce accesorios de la marca que puede incluir en su día a día. Él posa con billeteras, chaquetas y hasta portadocumentos de cuero.

Tras este trabajo, Joaquín se siente halagado y cómodo. Él siempre busca realizar alianzas con marcas que vayan en armonía con su perfil, con sus valores y con su profesión.

Joaquín se describe como una persona apasionada y alguien dispuesto a lo nuevo. Como muestra de eso es que ingresó a Dancing with the Stars.

“Me gusta, cada cierto tiempo, estar experimentando cosas nuevas. El aire se empieza a hacer denso si no te movés, las cosas no andan bien. No es la primera vez que me habían solicitado participar en Dancing. Hasta ahora tengo el tiempo y la disposición. Lo he disfrutado muchísimo.

“Soy una persona apasionada a la que le encanta siempre ir adelante, tomar riesgos, mi familia y mi profesión son lo principal en mi vida. Me gusta hacer cosas que aunque digan que no puedo, demostrar que puedo, hacer el intento, y no dejar de hacerlo solo porque creen que no soy capaz”.

En sus trabajos, que no son relacionados con la música, Joaquín Yglesias siempre mantiene su elegancia. Foto: Del Río para LN

Cercano

Joaquín se declara un hombre de familia y cuenta que no es usual verle en bares. Su recompensa en la vida es su núcleo más cercano y la buena comida. Hablando de eso, el artista también ha compartido con sus seguidores de Instagram (donde suma 109.000) sus habilidades en la cocina.

“A los fans, hoy en día les interesa ver diferentes caras del artista, más humanas, otras cosas aparte del artista peinado y vestido y sonando en un concierto impecable. Les gusta ver cómo viven las personas que siguen. Justo hoy (viernes 1.° de julio) en medio de los ensayos de Dancing iba a subir unas historias de Instagram en las que muestro que les hice suspiros a mis hijos”

Ahora mismo, el versátil tenor está promocionando el lanzamiento de su disco La ruta de sus sueños, un proyecto en el que trabajó como cantautor. De hecho, a él le gustaría poder bailar una de sus piezas en Dancing with the Stars.

El artista cuenta que la música siempre ha sido su sueño y que ha logrado vivir feliz en un día a día que se vuelve más interesante cuando asume retos nuevos, ya sea en la pista o siendo la cara de una campaña comercial.