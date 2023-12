De Miss Costa Rica al modelaje: Natalia González se luce en la pasarela

Natalia González, la virreina de Miss Costa Rica 2023, sobresalió en una pasarela. La esbelta y sonriente modelo caminó segura e imponente durante el Fashion Day.

González, de 24 años, fue parte del espectáculo inmersivo que se presentó en el Fashion Day, un evento de moda que mostró la colección diseñada y confeccionada por una cadena de almacenes. Natalia, quien este año se convirtió en un rostro más conocido, lució dos cambios de ropa: uno de colores vivos y otro inspirado en el brillo de la Navidad.

Natalia González modeló dos cambios de ropa durante el Fashion Day. Foto: Aliss Costa Rica para La Nación (Aliss Costa Rica para La Nación)

Todo sucedió la noche del 30 de noviembre. Natalia participó en un desfile inmersivo que se realizó en medio del público en un restaurante con vista a la ciudad.

Antes de entrar al salón principal, ella y los otros modelos, se detenían por unos segundos para que los chicos de backstage les retocaran su cabello. Posteriormente, al ritmo de una Dj, el grupo desfilaba y en medio de la caminata hacían una pausa en un Photo Boot, para luego salir de escena por su nuevo atuendo.

LEA MÁS: Candidata de Miss Costa Rica venció la timidez extrema: ‘En mis fiestas de cumpleaños me escondía en el baño’

“Me encantó la dinámica de esta pasarela. Son emociones diferentes. Se siente una adrenalina muy bonita. Uno se siente muy feliz”, dijo Natalia.

Luego de esta experiencia en pasarela, la licenciada en comunicación de mercadeo reiteró su interés de continuar modelando.

“El modelaje siempre me ha gustado. Haber participado en Miss Costa Rica, me hizo aprender mucho. Las facetas de reina de belleza y modelaje son diferentes. Esto siempre me ha gustado mucho y es lo que me gustaría seguir haciendo”, afirmó Natalia, quien se siente orgullosa del proceso que vivió para superar su timidez.

Un antes y un después

La aparición de Natalia en el show generó una sorpresa que se manifestó en aplausos. Muchos de los asistentes la reconocieron de inmediato. Hoy se siente muy satisfecha de todo lo que le quedó de Miss Costa Rica, una experiencia que valora volver a repetir.

“Miss Costa Rica cambió mi vida en todos los aspectos. Soy una mujer mucho más segura, con metas más claras y con un nivel de madurez muy distinto al que tenía antes de entrar a los concursos. También tengo una visión muy diferente”, confió.

Natalia González, virreina de Miss Costa Rica, antes de caminar la pasarela inmersiva. Foto: Aliss Costa Rica para La Nación (Aliss Costa Rica para La Nación)

Natalia también expresó que se siente muy satisfecha por lo que logró al convertirse en primera finalista de Miss Costa Rica.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que logré. Yo era sumamente tímida e insegura, pude demostrarme a mí misma que sí se puede llegar a dónde llegué. Sé que no es el final. No sé si intentarlo otra vez, como ahora no hay límite de edad. La experiencia me encantó. No lo descarto”.

En una entrevista con La Nación, durante el certamen, González había contado lo mucho que le afectó ser tan introvertida: justamente los certámenes de belleza la ayudaron a empoderarse, seguridad que se refleja en cuando desfila.

“Desde que era pequeñita fui extremadamente tímida. Era extrema timidez lo que tenía, en mis fiestas de cumpleaños me escondía en el baño. Casi que no quería cumplir años. Era tan tímida que no quería pegarle a la piñata. No me sentía bien así. Fui intentando salir de mi zona de confort”.

Hoy, siendo una mujer cada vez más segura, agradece el cariño que algunas personas le manifiestan.

“Sé que a veces la gente se acuerda más de la reina (Lisbeth Valverde) y no tanto de la virreina, pero me siento muy feliz de que algunas personas me reconozcan. Miss Costa Rica fue una vivencia que de verdad me encantó”, comentó Natalia, a quien ahora se le abren las puertas de la pasarela.