¡Al estilo Brad Pitt! Actor tico desfila en falda en estreno de la película ‘Ámbar’

Para el actor Andy Gamboa vestir una falda en el estreno de Ámbar, nueva cinta de Esteban Ramírez, fue muy especial: es la segunda película en la que participa (Hombre de fe fue la primera), las personas nuevamente podían congregarse a disfrutar del cine nacional y, finalmente, el equipo iba a poder presentar la producción, que se había aplazado en varias ocasiones.

Para hacer la fecha completamente especial necesitaba estar acompañado de su familia y, por supuesto, tenía que lucir de acuerdo a la ocasión. Su mamá y su hermano ya le habían dicho que lo acompañarían, entonces se dispuso a buscar un diseñador que lo vistiera para la velada de este martes 23 de agosto.

El actor optó por la marca Hieronymus, del diseñador Ayax Melara, quien de inmediato accedió a vestirlo para ese día. Gamboa cuenta que la única condición del artista era que lo dejara hacer su trabajo.

Andy Gamboa confesó que era la primera vez que vestía con una falda y se sintió muy cómodo. (Cortesía Andy Gamboa para LN)

“Yo le dije que quería ir muy elegante, muy bien vestido y que me ponía en sus manos para ese día, porque la alfombra roja siempre es un tema. Él me dijo que claro que sí, pero que tenía que ser muy obediente y dejarlo hacer su trabajo como diseñador. Me dijo: ‘Creo que a vos se te vería muy bonita una falta’. Al principio me dio risa, pero yo le dije que si él lo consideraba así, lo iba a dejar hacer su trabajo”, relata.

El resultado fue muchísimo mejor de lo que esperaba y asegura que hasta resultó piropeado por sus compañeros de reparto, el propio director de la película y el público en la sala.

Además, el actor comenta que le gustó mucho que “de la cintura para arriba es bastante elegante”.

“La primera vez que la vi me impresionó muchísimo y también dije: ‘No soy tan joven, no soy tan viejo y quiero provechar la oportunidad, atreverme y hacerlo’. Luego dije: ‘¡Guao! ¡Qué sensación de libertad! El aire corre por todos lados, me gusta muchísimo’. Entonces, creo que es una de las ocasiones en las que uno puede aprovechar para destacar el trabajo de los diseñadores”, contó.

Luego, afirmó: “Agradezco que el cuerpo del hombre y de la mujer también sirva como un lienzo para que otros artistas puedan mostrar su trabajo”.

Esta parece ser una nueva tendencia que toma fuerza internacionalmente, prueba de ello es que, a mediados de julio de este 2022, Brad Pitt causó sensación al desfilar con una falda por la alfombra roja del estreno de su nueva cinta de acción Tren bala, en Berlín, Alemania.

El diseñador le dijo a Gamboa que la falda negra la debía complementar con camisa blanca, corbatín de madera y botas negras y como él no quería “entorpecer el trabajo de otro artista” le hizo caso.

El actor desfiló por la alfombra roja con mucha emoción por el 'look' que llevaba. (Jose Cordero)

Al igual que comentó Brad Pitt en su momento, lo que más agradeció Gamboa, quien confiesa que nunca antes había utilizado una falda, fue la sensación de frescura que esta le daba.

“La frescura yo la experimenté subiendo las escaleras, bajándome del Uber y yo decía: ‘¿Por qué no usamos falda todo el tiempo? ¿Por qué no normalizamos esto?’. Fue riquísimo. Vieras que cuando mi mamá me vio, me dijo que qué lindo me veía y me abrazó. Le dije que estaba contentísimo y creía que me iba a mandar a hacer una para cada día de la semana, de un color diferente. Yo creo que como todo en la vida, lo que nos falta es vencer el miedo y atrevernos”, detalla.

Andy detalla que como era su primera vez usando una falta de repente se sentía un poco expuesto, pero, como recibió tantos piropos, se le olvidó. Ahora considera que esta fue una oportunidad para que nuevas generaciones digan: “Si lo hace él, ¿por qué yo no?”.

“De repente somos símbolos, referentes para quienes nos ven en un escenario o a través de la pantalla y qué mejor manera de apoyar un discurso e incentivar a que las personas sean cada vez más libres y se sientan cada vez más contentas con su cuerpo, con su forma de vestir, con su manera de hablar y con su apariencia en general”, agrega.

El filme policíaco Ámbar cuenta la historia de Helmut, un detective privado que se enfrenta a sus heridas y sus secretos al querer esclarecer las extrañas circunstancias que rodean el grave accidente de su hija Ámbar, con quien ha sido un padre ausente.

La película cuenta con Freddy Víquez en el rol protagonista; y además de Gamboa, el elenco lo complementan Jorge Marrale, Paula Sartor y Alex Costa.