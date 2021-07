Leonora Jiménez abrió su propio blog de moda “Not so blonde”

La modelo y empresaria Leonora Jiménez lanzó su blog personalizado de moda, llamado Not so blonde ( No tan rubia ), en donde desmenuza desde su óptica las recomendaciones para el público que gusta del buen vestir.

En la página www.notsoblondeblog.com hace referencia a lo que está en tendencia en la industria de la moda, a lo que se adecúa bien a nuestro país, aporta consejos de belleza, temas de salud, estilos de vida y contará con una sección abierta de opinión.

“Es un blog muy diferente y completo. La idea es romper ciertos esquemas. La reacción de la gente ha sido muy buena. Ahorita estoy cubriendo como editora y bloguera el Fashion Week de Nueva York. Nunca había estado aquí. Es una experiencia nueva para mí sobre todo porque asisto como editora y bloguera”, dijo.

La tica llamó la atención de algunos fotógrafos curiosos en las afueras del evento. Juan de la Cruz Calivá/ LN.

Jiménez acudió el jueves a la apertura de uno de los desfiles, el de la marca BCBG Max Azria con un atuendo del diseñador nacional Óscar Ruiz.

Sobre el nombre de su blog, dijo que es una forma de burlarse de los estigmas que la han acompañado en su carrera de modelo.

“El nombre del blog me identifica muy bien. Durante toda mi carrera he tratado de salirme de mis esquemas. Me burlo de los estigmas que he recibido, de las etiquetas, por eso en el video salen palabras que en algún momento, he leído como críticas hacía mí en redes sociales, o cosas que cierta gente puede pensar de mí”, dijo.

“Rubia tonta”, “reina frustrada”, “falsa”, “plástica”, “anoréxica” y hasta “zorra”, son algunas de esas ofensas que Jiménez hace uso en el video del blog..