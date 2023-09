Kourtney Kardashian se sometió a cirugía de urgencia por su embarazo

Kourtney Kardashian, figura de la televisión estadounidense, compartió en sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía urgente fetal, a causa de complicaciones en su embarazo.

En esta misma publicación, la empresaria extendió su agradecimiento al personal médico por salvar a su bebé, su esposo Travis Baker y su madre Kris Jenner, quienes la acompañaron durante su intervención quirúrgica. Además, dijo que salir caminando con su bebé y ella bien es una bendición.

Barker, el baterista de la banda Blink-182, había abandonado su gira por Europa desde el 1.° de setiembre para volver a Estados Unidos y acompañar a su familia. En aquel momento, la agrupación tan solo comunicó que su decisión se daba por un “asunto familiar urgente”.

“Estoy eternamente agradecida por mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme”, comentó la empresaria sobre el padre de su próximo hijo.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo”, añadió esta personalidad, que está embarazada a sus 44 años.

La mayor de las Kardashian es madre de tres hijos, Mason, Penelope y Reign, de 13, 11 y 8 años respectivamente. El padre es su expareja Scott Disick.

Mientras que, Barker es padre de Landon y Alabama, de 19 y 17 años, que engendró con su expareja Shanna Moakler.

El actual embarazo de la empresaria será el primer hijo en común de la pareja, quienes formalizaron su relación en el 2021.

Kourtney Kardashian anunció que estaba embarazada del hijo de Travis Barker durante un concierto de Blink-182 en junio de este año.

El matrimonio de Barker y Kardashian se dio el año pasado, por medio de tres ceremonias.

La primera de ellas tuvo lugar en Las Vegas, pero no tuvo validez legal, por lo que después la oficializaron en un juzgado de Santa Bárbara, Los Ángeles. Finalmente, tuvieron una celebración más grande en una iglesia en Génova, Italia.