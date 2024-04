Kim Kardashian producirá serie de Netflix sobre la ciudad donde todos son famosos

Kim Kardashian dejará su faceta de modelo y empresaria de lado para trabajar como productora ejecutiva de Calabasas, la nueva serie de Netflix.

La noticia fue confirmada por medios internacionales especializados como TMZ y Variety, que detallan que el proyecto ya se encuentra en desarrollo para la plataforma de streaming.

Sin embargo, para este proyecto Kardashian no estará sola, pues Emma Roberts y la creadora de Pretty Little Liars, I. Marlene King, también serán productoras ejecutivas de la producción.

Este es el segundo proyecto que Kim Karadashian trabaja con Netflix, que en noviembre del 2023 anunció una serie protagonizada por la empresaria.

Calabasas es un drama de secundaria para adolescentes basado en el libro Si vivieras aquí ya serías famoso, de la joven escritora Via Bleidner. La producción contará la historia de una adolescente de 16 años que es transferida a Calabasas High desde la escuela católica a la que asistió toda su infancia y adolescencia. Sin querer, se ve envuelta en un mundo desconocido de celebridades.

Y es que la serie no está muy lejana de la realidad, pues Calabasas se ha convertido en uno de los lugares privilegiados de múltiples celebridades, quienes tienen propiedades allí. De hecho, Kardashian y toda su familia viven en esa famosa y exclusiva ciudad californiana.

LEA MÁS: Kim Kardashian comparte foto de Keylor Navas, uno de los jugadores favoritos de su hijo

Justin Bieber, Jennifer López, John Travolta, Will Smith y Miley Cyrus son tan solo algunas de las estrellas que viven allí.

Este será el segundo proyecto en el que Kardashian y Roberts trabajan juntas, pues anteriormente ambas fueron parte de American Horror Story: Delicate.

Aunque por ahora se desconoce cuándo se estrenará esta serie en la plataforma de streaming, lo cierto es que esta no es la primera vez que la empresaria, conocida por el reality show Keeping Up With The Kardashian, trabaja con Netflix.

Via Bleidner es la escritora del libro que inspira la nueva serie de Netflix producida por Kim Kardashian. (Captura)

De hecho, Netflix anunció en noviembre del 2023 que Kim trabajaría como productora de The Fifth Wheel, una comedia coral en la que también sería protagonista.